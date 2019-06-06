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JYP偶像3年禁愛令不準！　GOT7珍榮曝「只要達成這條件」就能戀愛

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《RADIO STAR》不只主持人就連來賓也常有爆炸性發言，AB6IX成員李大輝（이대휘）在5日節目中就透露了希望能跟粉絲討論結婚、戀愛的制度，因為是獨子的關係怕李家血脈就這樣斷了。

▲李大輝怕自己是獨子沒能傳宗接代。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

▲李大輝怕自己是獨子沒能傳宗接代。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

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李大輝被問到在事前訪問中說想和粉絲商量的是什麼事情時，所屬公司社長Rhymer就坐在自己旁邊也還是勇敢說出：「雖然身為偶像說這些有點危險，但我是獨生子，如果我走了又沒有生孩子，那這樣就等於血脈只傳到我這一代了，所以想跟粉絲討論大約什麼時候可以結婚談戀愛，大概抓著出道5年左右嗎？」

▲李大輝（右二）和社長（左一）Rhymer一起上節目也大談戀愛苦惱。（圖／翻攝自《RADIO STAR》官網）

▲李大輝（右二）和社長（左一）Rhymer一起上節目也大談戀愛苦惱。（圖／翻攝自《RADIO STAR》官網）

結果Rhymer馬上就反駁：「比起跟粉絲討論，不如先跟我討論才對吧！」剛好當天的特別主持人是出道5年的GOT7成員朴珍榮，就被問到戀愛這部分的問題會怎麼辦，雖然他不太清楚具體該怎麼做最好，但進而透露：「我們公司（JYP娛樂）有一種規定『成功開一場萬人演唱會就可以戀愛』。」間接表示JYP娛樂知名的3年禁愛令不准。

▲李大輝怕自己是獨子沒能傳宗接代。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

▲朴珍榮透露JYP偶像只要開得了萬人演唱會就能戀愛。（圖／翻攝自MBCentertainment YouTube）

不過朴珍榮透露GOT7目前還沒達成這個標準，只是話一說出口在場其他人都沒打算放過可以挖出趣聞的機會，主持人金國鎮就說問GOT7不能戀愛的嗎？他瞬間驚慌了一下以一句「不知道」且對著鏡頭改把問題拋給其他不在場成員問「你們有談戀愛嗎」收場。

這個片段曝光後，有粉絲說大輝目前還不行戀愛，要遵守到60歲的約定，但部分網友也都說大輝這個煩惱非常可愛，支持他做想去做的事情，另外也稱讚朴珍榮的臨場反應很好。

▼[HOT] an idol singer who talks about dating, 라디오스타 20190605。（影片／取自MBCentertainment YouTube，如遭刪除請見諒）

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關鍵字

RADIOSTAR, AB6IX, 李大輝, JYP, GOT7, 朴珍榮

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