JYP偶像3年禁愛令不準！　GOT7珍榮曝「只要達成這條件」就能戀愛

韓綜《RADIO STAR》不只主持人就連來賓也常有爆炸性發言,AB6IX成員李大輝(이대휘)在5日節目中就透露了希望能跟粉絲討論結婚、戀愛的制度,因為是獨子的關係怕李家血脈就這樣斷了。

▲李大輝怕自己是獨子沒能傳宗接代。(圖/翻攝自MBCentertainment YouTube)

李大輝被問到在事前訪問中說想和粉絲商量的是什麼事情時,所屬公司社長Rhymer就坐在自己旁邊也還是勇敢說出:「雖然身為偶像說這些有點危險,但我是獨生子,如果我走了又沒有生孩子,那這樣就等於血脈只傳到我這一代了,所以想跟粉絲討論大約什麼時候可以結婚談戀愛,大概抓著出道5年左右嗎?」

▲李大輝(右二)和社長(左一)Rhymer一起上節目也大談戀愛苦惱。(圖/翻攝自《RADIO STAR》官網)

結果Rhymer馬上就反駁:「比起跟粉絲討論,不如先跟我討論才對吧!」剛好當天的特別主持人是出道5年的GOT7成員朴珍榮,就被問到戀愛這部分的問題會怎麼辦,雖然他不太清楚具體該怎麼做最好,但進而透露:「我們公司(JYP娛樂)有一種規定『成功開一場萬人演唱會就可以戀愛』。」間接表示JYP娛樂知名的3年禁愛令不准。

▲朴珍榮透露JYP偶像只要開得了萬人演唱會就能戀愛。(圖/翻攝自MBCentertainment YouTube)

不過朴珍榮透露GOT7目前還沒達成這個標準,只是話一說出口在場其他人都沒打算放過可以挖出趣聞的機會,主持人金國鎮就說問GOT7不能戀愛的嗎?他瞬間驚慌了一下以一句「不知道」且對著鏡頭改把問題拋給其他不在場成員問「你們有談戀愛嗎」收場。

這個片段曝光後,有粉絲說大輝目前還不行戀愛,要遵守到60歲的約定,但部分網友也都說大輝這個煩惱非常可愛,支持他做想去做的事情,另外也稱讚朴珍榮的臨場反應很好。

▼[HOT] an idol singer who talks about dating, 라디오스타 20190605。(影片/取自MBCentertainment YouTube,如遭刪除請見諒)