尹鈞相被爆交往小7歲女大生！貓咪露餡...公司認了對方有去他家

記者吳孟庭／綜合報導

演出韓劇《皮諾丘》、《先熱情地打掃吧》等戲劇竄紅的南韓演員尹鈞相，被爆出戀愛緋聞，對象居然還是足足小7歲的女大生！韓媒爆料兩人都在家約會，並比對女方IG上曝光的貓咪、居家擺設都跟尹相同，不過隨後女方把帳號設成隱藏，男方經紀公司也說話了。

▲尹鈞相被爆交往小7歲女大生。（圖／翻攝自尹鈞相IG）

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南韓媒體《Sport Today》舉證歷歷，表示有人向他們爆料，尹鈞相正跟一位女大生戀愛中，女方是1994年生，簡稱J女，現在就讀首爾科學技術大學（서울과학기술대학교），對於現年32歲、1987年生的尹鈞相，整整小了男方7歲。

爆料者表示，「彼此都是在對方的家中約會，J女有跟幾位朋友提到（和尹鈞相）交往的事情，就算男方行程再忙，也會撥空跟女友約會，就跟一般男女一樣非常普通的情侶。」

不僅如此，J女的IG在設定成私密帳號之前，確實發現許多不尋常的痕跡。例如尹鈞相曾在電視上曝光的電動遊戲機，也在女方IG上出現，更不用說男方的愛貓，也同樣在女方IG登場，且背景就是尹家裡的廚房。

▲女方IG照片有貓咪、尹鈞相家中廚房的模樣。（圖／翻攝自IG、tvN）

爆料者也提供J女IG限時動態截圖，上面是尹鈞相跟J女的對話，顯示在凌晨3點多，尹傳訊說，「我現在還在現場，最後要拍的一幕很長。」女方安慰男友後，在上方打字，「韓國電視劇的環境趕快改善吧！」為男友叫屈。

不過緋聞傳出後，尹鈞相的經紀公司否認戀愛消息，僅表示「兩人只是朋友關係」，對於女方照片有許多男方家裡的模樣，也回應「尹鈞相家裡常常有朋友作客，這位普通人只是以熟人的身分造訪。」等於是認了對方有到尹鈞相家中的事實。此外，女方也在消息傳出後，將IG設定為私密帳號，並把相關放閃照片都刪除。