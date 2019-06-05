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金材昱7年前曾發搖滾專輯！組樂團嘶吼飆唱全英文自創曲

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文／KKBOX編輯室-柯吉霸

韓劇《她的私生活》中 Ryan 館長（金材昱飾）和德美（朴敏英飾）甜到不行的粉紅互動，讓演員金材昱成為近期社群討論度爆表的熱門人物。相較過去《咖啡王子》日系鬆餅小哥、《VOICE》殺人魔毛泰久、《客：The Guest》正義感十足的祭司等高冷性格的人設，這次金材昱在《她的私生活》中飾演的 Ryan 館長，就用浪漫又貼心的氣質，讓女孩們大大沈船。

為了滿足廣大女性們對金材昱的求知慾（咦），網友紛紛尋找金材昱過去的演出作品，除了大家熟知的戲劇作品，和脫到只剩小褲褲的音樂劇《搖滾芭比》，你看過金材昱霸氣嘶吼、柔美彈鋼琴的音樂演出嗎？不是只有車時安會 Rap！我們 Ryan 館長也是組團發過專輯的歌手。透過以下歌曲，感受 Rocker 金材昱的音樂魂！

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Walrus 樂團 （圖片取自 Naver)

金材昱曾在專訪中說過音樂是他的最愛，畢業於首爾藝術大學實用音樂系的他，2002年和同系的好友組成搖滾樂團 Walrus。金材昱在 Walrus 中擔任主唱和吉他手，雖然成員皆有音樂相關資歷，但2008年 Walrus 才開始進行音樂的創作。

隔年 Walrus 首次登上首爾代表性的音樂祭「Grand Music Festival」進行演出後，便開始著手實體唱片的發行作業，途中雖然經歷金材昱的2年軍旅生活，最後他們終於在2011年發行單曲輯《Walrus》。

Walrus 的第一首主打曲〈首爾魔女(서울마녀)〉是用來表現都冷女的日常故事，帶有 shuffle rhythm 的爵士曲風，打造慵懶的氛圍。除了金材昱親自出演 MV，更邀請韓國名模韓惠珍主演，兩人在輕鬆的伴奏中，上演情侶的浪漫公路旅行。（完全是一部賞心悅目的 MV)

另一首專輯收錄曲〈To Be〉則全曲採用英語歌詞，以另類搖滾曲風，搭配金材昱狂野的嘶吼，表現搖滾精神。MV 雖然以黑白色調做呈現，但金材昱開V領，大露胸線的演出卻超搶眼！

2014年發行的單曲輯《Walrus The 2nd Single》則以「忠實於搖滾本質」透過 one take 進行錄製，帶領歌迷真實感受搖滾樂的臨場感和樂手們身處的情境，並展現出樂團成員之間的默契。

雖然近年樂團成員們因各自的事業忙碌，鮮少進行音樂活動，但還是期待未來 Walrus 能夠再次合體，讓材昱歐爸的歌聲療癒大家～

同場加映音樂家金材昱在談話節目《人生酒家》演出的〈莫札特 C大調第二十一號鋼琴協奏曲〉！ (歐爸彈琴的英姿就在01:41）


 

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