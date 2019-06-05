ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宣美：我有不同面向，比方LGBT...話沒說完推特熱搜第一

記者吳孟庭／綜合報導

南韓前Wonder Girls成員宣美（SUNMI）日前在荷蘭阿姆斯特丹舉辦個人演唱會，她突然在台上說自己有很多面向，「比方說LGBT...」粉絲驚嚇她是否正式出櫃？瞬間成為全世界推特熱搜第一，不過她事後也在推特回應了！

▲宣美：我有不同面向，比方LGBT...話沒說完推特熱搜第一。（圖／翻攝自宣美IG）

▲宣美：我有不同面向，比方LGBT...。（圖／翻攝自宣美IG）

請繼續往下閱讀...

宣美在阿姆斯特丹的演唱會台上感性說出，「我有很多不同的一面，比方說笨笨的...」她自己說完笑出來，粉絲也跟著在台下尖叫。接著停頓一下看了提詞機說「還有LGBT...」，這時全場瞬間沸騰！皆認為她正式公開自己的性向，而這段發言的影片也在推特等社群網站瘋傳，瞬間造成推特全球串流趨勢的第一名！

不過這恐怕是一場誤會，宣美趕緊在自己的推特上面用英文解釋，「哈哈，我是說『我有很多不同的面向，比方說笨笨的跟LGBT女王...』對！我支持LGBT，但大家不要誤會我啊～」接著放了兩個笑哭的表情符號以及親親的表情符號。其實曾有粉絲告訴她，她有不少LGBT的粉絲，她也不諱言表達支持。

▲宣美：我有不同面向，比方LGBT...話沒說完推特熱搜第一。（圖／翻攝自宣美推特）

▲宣美出面解釋是「LGBT queen」。（圖／翻攝自宣美推特）

其實回去看網路瘋傳的影片，因為台下粉絲聽到宣美說LGBT的時候激動尖叫，根本沒聽到她在後面有補充說「LGBT queen」這句話。不過南韓民風保守，在台灣同婚合法通過的時候，前2NE1隊長CL也曾在IG支持，遭到南韓部分民眾與海外基督徒、回教徒等網友撻伐。

註：LGBT是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮寫。

▼宣美在阿姆斯特丹演唱會上的發言造成全球轉發。（影片來源：Twitter yvesiren）

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

尹鍾信宣布暫離演藝圈！退出主持12年《黃金漁場》離開韓國

尹鍾信宣布暫離演藝圈！退出主持12年《黃金漁場》離開韓國

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宣美, 善美, SUNMI, 同婚, LGBT, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／布萊德彼特《星際救援》預告搶先首播！找尋父親消失外太空16年真相
  2. 于美人靈堂前與賀一航聊天「希望可以到更好的地方！」
  3. 【廣編】男孩特區在台灣最後一場演出　西城男孩前團員布萊恩當嘉賓
  4. 祈禱！馬如龍昏迷躺加護病房　李㼈集氣：快好起來
  5. 對你愛不完！郭富城相隔7年回來　「中秋節」小巨蛋開唱
  6. 安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少
  7. 蔡依林第一秒「沒認出孫盛希」　下秒暖舉讓她感動好久！
  8. 「月亮歌后」李珮菁癱坐輪椅40年　宣布好消息：我的腳會踢了！
  9. 賀一航病逝　許效舜靈異體質感應：他在那邊開餐廳秀
  10. 一樣是大腸癌3期！　賀一航和他「關鍵選擇」人生結局大不同

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366