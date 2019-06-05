宣美：我有不同面向，比方LGBT...話沒說完推特熱搜第一

記者吳孟庭／綜合報導

南韓前Wonder Girls成員宣美（SUNMI）日前在荷蘭阿姆斯特丹舉辦個人演唱會，她突然在台上說自己有很多面向，「比方說LGBT...」粉絲驚嚇她是否正式出櫃？瞬間成為全世界推特熱搜第一，不過她事後也在推特回應了！

▲宣美：我有不同面向，比方LGBT...。（圖／翻攝自宣美IG）

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宣美在阿姆斯特丹的演唱會台上感性說出，「我有很多不同的一面，比方說笨笨的...」她自己說完笑出來，粉絲也跟著在台下尖叫。接著停頓一下看了提詞機說「還有LGBT...」，這時全場瞬間沸騰！皆認為她正式公開自己的性向，而這段發言的影片也在推特等社群網站瘋傳，瞬間造成推特全球串流趨勢的第一名！

不過這恐怕是一場誤會，宣美趕緊在自己的推特上面用英文解釋，「哈哈，我是說『我有很多不同的面向，比方說笨笨的跟LGBT女王...』對！我支持LGBT，但大家不要誤會我啊～」接著放了兩個笑哭的表情符號以及親親的表情符號。其實曾有粉絲告訴她，她有不少LGBT的粉絲，她也不諱言表達支持。

▲宣美出面解釋是「LGBT queen」。（圖／翻攝自宣美推特）

其實回去看網路瘋傳的影片，因為台下粉絲聽到宣美說LGBT的時候激動尖叫，根本沒聽到她在後面有補充說「LGBT queen」這句話。不過南韓民風保守，在台灣同婚合法通過的時候，前2NE1隊長CL也曾在IG支持，遭到南韓部分民眾與海外基督徒、回教徒等網友撻伐。

註：LGBT是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）與跨性別者（Transgender）的英文首字母縮寫。

▼宣美在阿姆斯特丹演唱會上的發言造成全球轉發。（影片來源：Twitter yvesiren）