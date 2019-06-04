尹鍾信宣布暫離演藝圈！退出主持12年《黃金漁場》離開韓國

記者吳孟庭／綜合報導

因韓綜《家族的誕生》而備受台灣粉絲喜愛的南韓資深音樂人尹鍾信，4日自爆震撼彈，為了創作音樂將於10月離開韓國，因此辭掉主持了12年的綜藝節目《黃金漁場Radio Star》，不僅如此，也會退出手上其他節目，等於宣告從螢幕前消失，不過粉絲別擔心，他預計將會於明年再度復出。

▲尹鍾信宣布退出主持12年《黃金漁場》離開韓國。（圖／翻攝自MBC）

尹鍾信在自己的Instagram上寫下長文，表示自己活到50歲，歌也唱了30年了，2010年開始了「月刊尹鍾信」的創作計畫，到明年即將滿10周年，「其實幾年前就想過異鄉人、陌生視線、離開等感情的表現，想要成為一個沒有經驗的創作人。」意指想要重新開始。

請繼續往下閱讀...

因此他宣布將於10月正式離開韓國，「從我生長之處離開，前往陌生、不熟悉的地方，以異鄉人的視線來製作音樂。」也坦言2020年將會是他人生的轉捩點，為了下定決心，也將從現有的綜藝節目「下車」，也就是全面退出螢光幕。

▲尹鍾信在IG宣布暫離演藝圈！（圖／翻攝自尹鍾信IG）

收到消息的《黃金漁場Radio Star》製作單位也證實，尹鍾信將交出節目從2007年開播至今，從未缺席的主持棒，至於何時離開還在討論中。另外他主持的另一檔JTBC節目《房間角落的1列（暫譯，방구석 1열）》也宣布他將會錄到10月再離開。

尹鍾信從早期韓綜《家族的誕生》累積不少海外的知名度，但他其實是個創作音樂人，2017年發行的《Like It》在毫無節目宣傳的情況下，逆行爆衝音源榜，甚至成為他出道近30年來首次奪得音樂節目冠軍的歌曲，同年也獲得MAMA、Melon音樂大獎、金唱片等大型頒獎典禮的肯定。

▲尹鍾信好友給予鼓勵與支持。（圖／翻攝自尹鍾信IG）

對於此震撼消息，尹鍾信的IG湧入許多演藝圈好友加油打氣，男歌手李笛回，「哥最帥了」，女歌手嚴正化（常被音譯為「嚴正花」）則寫下，「真的很棒，放空後再填滿的煥然一新旅程」，皆支持他的決定。

▼尹鍾信《Like It》2017年獲得許多大獎肯定。（影片來源：YouTube 딩고 뮤직 / dingo music）