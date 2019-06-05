EXO子團+1！燦烈、世勳雙人組出道...預選團名曾經曝光

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體EXO又有一個新的子分隊要誕生了！將由成員燦烈與世勳組成新的子分隊正式出道，兩人超過180的身高加上顏質相當，讓粉絲聽聞消息後非常興奮！經紀公司SM娛樂也證實表示「預計將於7月發表新歌」，雖然沒有透露團名，不過粉絲已經可以從去年這支MV嗅出端倪！

▲燦烈、世勳將以雙人組出道。（圖／翻攝自Facebook／STATION.smtown）

請繼續往下閱讀...

根據韓媒《OSEN》報導，EXO燦烈與世勳將在今年7月以新子團之名回歸樂壇，「根據多名相關人士透露，世勳剛拍完新歌MV，專輯收尾的製作也才剛完成，兩人直接提供了不少意見，為了這個作品費盡心思。」

SM娛樂也證實新聞，發表新子團正在籌備的消息，「燦烈與世勳正以7月發行首張專輯為目標而準備著，希望大家多多期待。」

而事實上，兩人去年9月曾為了SM的單曲計畫「STATION X 0」，以「燦烈 X 世勳」名義發表過合作歌曲《We Young》，MV至今高達2200多萬點閱，雖然公司沒公開新子團團名，但粉絲猜測預選的團名之一，很有可能就是以去年的名字當作隊名出道。

▼燦烈 X 世勳去年合作單曲。（影片來源：YouTube SMTOWN）