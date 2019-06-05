《春夜》韓志旼為何找丁海寅調解酒藥？在韓就醫方法報你知

文／鍾樂偉

為MBC電視台晚上9點新時段韓劇揭開序幕的「水木劇」《春夜》（봄밤），由丁海寅與韓志旼主演，首周播出的兩天四集，收視取得4～6%還算尚可。

▲韓劇《春夜》由韓志旼、丁海寅主演。（圖／翻攝自MBC）

安畔錫導演近期多部戲劇，都喜歡以社會非主流愛情故事作為題材，這次《春夜》也是以「非一般」的男女主角身份背景為結構藍本 — 丁海寅飾演的男主角劉智浩是一位單親爸爸，而由韓志旼飾演的女主角李靜仁，則是一位已準備與男友結婚的圖書館管理員。兩人因為一次巧合機會下偶遇，卻正是這次無意間的認識，改變了他們之間的關係。

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在擅長凝聚浪漫戀愛氛圍的安畔錫導演執導之下，愛情當然是《春夜》此劇的主要賣點，跟前作《經常請吃飯的漂亮姐姐》中，飾演一名電腦遊戲公司的美術設計師不同，丁海寅這次在劇中主演一名既沉穩老實，又為別人帶來溫暖感的藥劑師，而他主要的工作環境，就是位處於一個小社區內的一間藥房，每天為前來藥房買藥的不同居民，提供購藥的意見。

▲丁海寅在《春夜》飾演藥師。（圖／翻攝自MBC）

曾經到韓國旅遊的人，也許對充斥著大街小巷、數之不盡的韓國藥店不會感到陌生，不過這個景象其實自2000年以後才陸續發生。

昔日韓國的醫療系統，都是由兩部份來分擔，一是傳統的醫院，另一則是市內大大小小的藥房。一般人生病都會習慣到鄰近社區的藥房，跟駐藥房的藥劑師透過簡單檢查後，取得處方並付費買下由該店藥劑師調製的藥物，從而獲得治療。但也有一些人會到附近的醫院，向駐醫院內的醫生求診，並服用由醫院醫生調製的藥物來治病。

比起醫院，大部份的人比較習慣到鄰近的藥房求診（這與韓國傳統韓醫的求診模式類似，即韓醫既是醫生、又是調藥員），這便造就成藥房變成私人醫療服務的營利大幅膨脹。到了90年代以後，韓國正式實施了全民醫療保險制度，一方面統一了醫院醫生的診療費，二來也補助了部份藥物的費用，不但可減少國民的藥費負擔，另外也變相增加了國民到醫院求診誘因。

▲丁海寅飾演藥師，在韓可以開非處方藥物。（圖／翻攝自MBC）

但是就在統一了診治費之後，醫院醫生的收入相比過去萎縮，不少醫生便轉向販賣藥物，向病人販售利潤較大的藥物來圖利。因此90年代中後期，不論是醫院的醫生、或是藥房的藥劑師，就算是小如普通傷風感冒，都偏好向病人開出大量抗生素診治。

久而久之，韓國人對抗生素的抗藥性問題越見嚴重。為了解決醫生濫開昂貴藥物與抗生素的問題，還有處理醫生與藥劑師間，在處方與調藥兩方面工作重疊的爭議，韓國政府便在2000年7月開始，宣佈通過新的「醫藥法」，正式推出「醫藥分家」的新醫療格局。

自此以後，韓國一律不分公立或是私營醫院裡的醫生，為到診的病人診治後，只會開出配藥的處方而已。當病人支付應診與處方費後，便要拿著由醫生開出的處方文件，到各區內合法註冊、並取得國家批准開設的藥房內，由擁有專業資格的藥劑師按處方配調出相關藥物，才是一個合法獲得治療的程序。

▲韓志旼可找丁海寅調解酒藥有原因。（圖／翻攝自MBC）

「醫藥分家」新政實施後，韓國國民無可避免需要克服一段時間的適應期，從看醫生到取藥之間，所費的時間也確實比以往更長，但由於醫藥兩種專業能分門處理，其實也能達到把醫療專業水平提高的效果。

不過，正如我們在劇集中看到作為藥劑師的丁海寅，也能為前來購買「解酒藥」的韓志旼調藥，不須醫生的處方也能自行為市民配藥，正因為韓國政府跟醫藥團體把所有藥物分為「處方」與「非處方」兩大類別，而一般的「感冒藥」、「消化劑」、「鎮痛藥」與「解酒藥」等等較輕微的藥物，都被劃分「非處方」的藥物，藥劑師都能自行為病人調劑。如果有在韓旅遊、長住的朋友，可以參考。

至於韓劇中常演出喝醉隔天早上到藥房買「解酒藥」，其實只是韓國人其中一種「醒酒」選擇而已，不同年齡的韓國人都會有他們解酒的習慣。比方年輕一族，他們現在流行的解酒方法，不外乎是喝冰水、吃泡麵，也有一些喜歡吃漢堡或薄餅來克服醉酒後胃部的不適感。中年一點的上班族則喜歡吃大豆芽湯或明太魚乾湯來治癒頭痛與胃痛。至於年長一代，最傳統的大豆芽湯當然是他們解酒的不二選擇。

本文由鍾樂偉【MBC 韓劇《春夜》：韓國的藥劑師與醫藥分家】授權提供

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