ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看電影是聽損兒的夢想！《與惡》應思聰做公益「邀進戲院追夢」

記者林映妤／台北報導

林哲熹演完《我們與惡的距離》應思聰一角後受到關注，他5日出席威秀影城公益活動，邀許多聽損兒童的父母帶著小朋友一起進戲院實現電影夢！

全台每1000位新生兒中，就有1到2位患有先天性雙側中度或重度以上聽力損失，許多聽損小朋友從未到電影院觀賞過電影，看電影對他們來說就像個夢想。

▲▼林哲熹出席威秀影城公益活動。（圖／威秀提供）

請繼續往下閱讀...

▲林哲熹出席威秀影城公益活動，邀聽損兒進戲院！（圖／威秀提供）

近期在電視、電影都有精彩演出的林哲熹擔任公益大使，最近更有電影作品《樂獄》上映，呼應電影主題「即使被貼標籤，絕對不願就此認輸」，林哲熹說：「聽覺是我們與他人溝通交流，重要的感官之一，希望大家重視聽力健康並保護愛惜耳朵，同時也鼓勵聽損小朋友勇敢追逐夢想，更邀請大家一同關懷聽損小朋友，陪伴他們聽見世界各處美好的聲音！」

他透露自從演出《與惡》後，類似案例的病友都會主動向他分享心情，這次能為聽損兒做公益，讓他相當開心，希望藉自己的一份心力幫助他們。

5日晚上，台北信義威秀影城、台中大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城三家威秀影城愛心串連，邀請「婦聯聽障文教基金會」北中南共150位聽損小朋友，搶先觀賞暑假強檔動畫電影首映會，同時送給每位小朋友超可愛電影造型飲料杯及爆米花，看完電影後小朋友還可將神秘禮物「威秀寶寶爆米花桶」帶回家收藏，威秀影城希望在迎接暑假到來時，送給聽損小朋友一個最棒的電影夜。

▲▼林哲熹出席威秀影城公益活動。（圖／威秀提供）

▲林哲熹鼓勵聽損兒追逐夢想。（圖／威秀提供）

6月6日至13日活動期間，全台16家威秀影城邀請爸爸媽媽帶著15歲以下，持有身心障礙證明第二類聽損小朋友一起來看電影，就可以再獲得一張免費電影票，每家影城限量50個名額，全台威秀影城共將送出800張免費電影票！

6月7日端午節當天，同步舉辦「歡喜慶端午，瘋狂轉轉樂」活動，活動當天使用iShow卡儲值金購買當日電影票或持販賣部任一金額餐點之發票，即可參加「轉盤大挑戰」，就有機會獲得「免費電影兌換券」或「威秀寶寶家族週邊贈品」。

推薦閱讀

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

【X戰警20年】漫威最強變種人！「鳳凰之力」7大逆天神技：秒殺薩諾斯、水淹瓦干達

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

【X戰警20年】變種人「逼吞解藥矯正」！隱喻同志5大困境　辛酸歷程「走得好前面」

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

【X戰警20年】X教授、萬磁王基情最高！回顧「超腐8大金句」網狂推：在一起

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

賀一航大腸癌離世　吳宗憲靈堂上香感慨：下次再相見

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

安以軒9宮格孕婦寫真超辣！　透視婚紗「腿胸全被看光」：第一次穿那麼少

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林哲熹, 威秀影城

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 看電影是聽損兒的夢想！《與惡》應思聰做公益「邀進戲院追夢」
  2. 小S羞喊「不愛老公穿雨衣」狂乾嘔...驗孕3次結果曝光
  3. 麥莉被強吻反遭批「穿得像妓女」　氣炸嗆聲：跟五人上床也和你們無關！
  4. 被男友嘲諷床上如死魚　詹宛儒找直播主「情慾練習」
  5. 陳語安「閨蜜比基尼照」解放超兇身材！　158cm仍有「逆天長腿」辣翻
  6. 張衛健與老婆「分居18年」　鬆口背後原因…全都為了她！
  7. 吳怡霈美出場秒變十三姨　穿大蓬裙掉水裡「根本是災難」
  8. 連3年被選最醜諧星⋯他娶了女神蒼井優！山里亮太10年變身「績優股男」超勵志
  9. 蕭秉治前進日本　偶像天團主唱親填詞加持
  10. 孫生爆笑點評「公園火車便當片」：很強欸！　「為了摸更多屁屁」秒衝健身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366