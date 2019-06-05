看電影是聽損兒的夢想！《與惡》應思聰做公益「邀進戲院追夢」

記者林映妤／台北報導

林哲熹演完《我們與惡的距離》應思聰一角後受到關注，他5日出席威秀影城公益活動，邀許多聽損兒童的父母帶著小朋友一起進戲院實現電影夢！

全台每1000位新生兒中，就有1到2位患有先天性雙側中度或重度以上聽力損失，許多聽損小朋友從未到電影院觀賞過電影，看電影對他們來說就像個夢想。

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▲林哲熹出席威秀影城公益活動，邀聽損兒進戲院！（圖／威秀提供）

近期在電視、電影都有精彩演出的林哲熹擔任公益大使，最近更有電影作品《樂獄》上映，呼應電影主題「即使被貼標籤，絕對不願就此認輸」，林哲熹說：「聽覺是我們與他人溝通交流，重要的感官之一，希望大家重視聽力健康並保護愛惜耳朵，同時也鼓勵聽損小朋友勇敢追逐夢想，更邀請大家一同關懷聽損小朋友，陪伴他們聽見世界各處美好的聲音！」

他透露自從演出《與惡》後，類似案例的病友都會主動向他分享心情，這次能為聽損兒做公益，讓他相當開心，希望藉自己的一份心力幫助他們。

5日晚上，台北信義威秀影城、台中大遠百威秀影城、高雄大遠百威秀影城三家威秀影城愛心串連，邀請「婦聯聽障文教基金會」北中南共150位聽損小朋友，搶先觀賞暑假強檔動畫電影首映會，同時送給每位小朋友超可愛電影造型飲料杯及爆米花，看完電影後小朋友還可將神秘禮物「威秀寶寶爆米花桶」帶回家收藏，威秀影城希望在迎接暑假到來時，送給聽損小朋友一個最棒的電影夜。

▲林哲熹鼓勵聽損兒追逐夢想。（圖／威秀提供）

6月6日至13日活動期間，全台16家威秀影城邀請爸爸媽媽帶著15歲以下，持有身心障礙證明第二類聽損小朋友一起來看電影，就可以再獲得一張免費電影票，每家影城限量50個名額，全台威秀影城共將送出800張免費電影票！

6月7日端午節當天，同步舉辦「歡喜慶端午，瘋狂轉轉樂」活動，活動當天使用iShow卡儲值金購買當日電影票或持販賣部任一金額餐點之發票，即可參加「轉盤大挑戰」，就有機會獲得「免費電影兌換券」或「威秀寶寶家族週邊贈品」。