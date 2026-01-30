記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星張員瑛是廣告、時尚界寵兒，她29日在韓出席活動，怎料卻爆出她遲到的負面新聞，再加上大批受邀的記者在室外受凍，最終等得不耐煩，忍不住回嗆：「員瑛，早點來吧！」她尷尬表情全被拍下，引起韓網爭議，如今事件延燒，主辦單位親自出面道歉，透露藝人其實有提早5分鐘到場，只是活動前方無法臨停，才會導致一系列的誤會產生，很抱歉讓記者受寒苦等。

▲記者在室外拍照冷爆等到不耐煩，當場怒諷刺張員瑛「早點來吧」。（圖／翻攝自iMBC YouTube）



張員瑛29日在韓出席活動，由於拍攝地點設置在室外，她比預計晚出現5分鐘，使得攝影在低溫環境下等到不耐煩，在拍完照片後，一位男攝影忍不住出聲罵：「員瑛，早點來吧！」聽到攝影的抱怨聲，張員瑛表情尷尬不已，全程被拍下來。

▲張員瑛表情很尷尬。（圖／翻攝自깜이슈）

遲到爭議越燒越大，主辦單位30日親自出面解釋，張員瑛其實沒有遲到，反而早到現場，原訂藝人是11點30分出席活動，張員瑛當天11點25分就抵達了，只是活動現場的營運負責人表示，會場前方無法停車，只好請張員瑛方面先行等候，因此當天張員瑛其實在現場等候了約10分鐘。

主辦單位向眾記者致歉：「在此，再次向在寒冷天氣中等待的各位記者致上誠摯的歉意。同時，也對因錯誤資訊而對張員瑛小姐造成困擾與傷害，表達深深的歉意。」然而，影片在韓網瘋傳，也讓粉絲替張員瑛抱不平，希望她沒有因此受到影響。