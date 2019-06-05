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5秒抽出骨頭…老公「幫剝雞翅」Man炸！　　理科太太1招養成：剝蝦過時了

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）日前和老公汪小菲參加實境秀《幸福三重奏》，一席「男人剝蝦論」引起熱烈討論，事隔幾個月，理科太太4日則在社群網站透露：「剝蝦已經過時了，快點學剝雞翅吧！#會稱讚的人永遠不用剝#男人很容易沉醉在稱讚當中。」

▲▼理科太太＆先生出席出席 Netflix 媒體茶敘 闖入黑鏡腦波實驗室。（圖／記者湯興漢攝）

▲理科太太和老公感情甜蜜。（圖／記者湯興漢攝）

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理科太太在影片開頭問：「妳喜歡吃雞翅嗎？但妳非常困擾雞翅裡的骨頭嗎？」如果想快速解決這個難題，「首先妳需要一個老公！」此時，身旁老公乖乖地拿起雞翅示範剝雞翅的方法，第一步就是去掉雞翅背後的關節。

▲▼理科太太1招養成「老公幫剝雞翅」！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼理科太太的老公心甘情願為她剝雞翅。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼理科太太1招養成「老公幫剝雞翅」！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

接著仔細看會發現裡面有2根骨頭，稍微扭轉一下就能輕鬆抽出這2根骨頭，理科太太開心地說：「現在這就是無骨的雞翅！」老公最後還貼心地把肉送進她的嘴巴，她樂得開玩笑說：「以後剝蝦已經沒有什麼了，現在要雞翅去骨！」嘴角完全藏不住笑意。

▲▼理科太太1招養成「老公幫剝雞翅」！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼理科太太的老公甚至還親自餵她吃。（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

▲▼理科太太1招養成「老公幫剝雞翅」！（圖／翻攝自Instagram／liketaitai）

理科太太IG全文：

5秒快速剝雞翅教學
剝蝦已經過時了，快點學剝雞翅吧！

#會稱讚的人永遠不用剝
#男人很容易沉醉在稱讚當中
#徒手剝雞翅
#太太的垃圾話

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