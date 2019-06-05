22歲外孫驟逝打擊太大！　馬如龍「肺腺癌惡化」友人證實：他很難過

記者潘慧中／綜合報導

馬如龍4日傳出病危消息，讓不少親友和粉絲相當擔心他的身體狀況，因為他這2年身體大不如前，週刊日前爆料他罹患的是肺腺癌，5月中旬得知外孫發生車禍身亡後，原本病重的他似乎遭受太大打擊，以至於病情惡化。

▲馬如龍和家人的感情都很好。（圖／翻攝自Facebook／Huang Vivian）



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馬如龍和第3任妻子沛小嵐結婚超過35年，夫妻倆十分恩愛，沛小嵐對於丈夫和前2任妻子所生的5名小孩也一視同仁，讓一家人始終感情融洽。而他去年才因為身體不適入院治療，出院後暫停不少工作，專心在家靜養，4月過80大壽還和兒孫團聚，開心吃豬腳麵線慶祝。

▲馬如龍不久前剛過80大壽。（圖／翻攝自Facebook／馬如龍專屬粉絲網頁）



沒想到，馬如龍年僅22歲的外孫黃博鈞5月在台南發生車禍，雖然緊急送醫，仍因傷勢嚴重搶救無效。外孫當時驟然離世的消息一出，讓人不免擔心馬如龍的情緒，據了解，友人想前往探視都被婉拒，馬如龍的家屬只說還在休養中，朋友們也因此不便打擾：「現在電話都沒人接，應該是正處於一團亂中，馬大哥很難過。」

▲馬如龍女兒目前人在台南。（圖／記者林思妤攝）



《ETtday星光雲》4日致電馬如龍的女兒，她語氣冷靜：「我前兩天有去看爸爸，他人有一點不舒服，但沒有外面寫的那樣，對這些傳聞很無言。」馬如龍、沛小嵐以及兒子目前沒接電話、也沒回訊息。但新光醫院公關證實他因狀況不好已裝上葉克膜，目前正在加護病房治療中。