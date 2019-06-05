ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

22歲外孫驟逝打擊太大！　馬如龍「肺腺癌惡化」友人證實：他很難過

記者潘慧中／綜合報導

馬如龍4日傳出病危消息，讓不少親友和粉絲相當擔心他的身體狀況，因為他這2年身體大不如前，週刊日前爆料他罹患的是肺腺癌，5月中旬得知外孫發生車禍身亡後，原本病重的他似乎遭受太大打擊，以至於病情惡化。

▲▼馬如龍22歲外孫驟逝打擊太大！（圖／翻攝自Facebook）

▲馬如龍和家人的感情都很好。（圖／翻攝自Facebook／Huang Vivian）

請繼續往下閱讀...

馬如龍和第3任妻子沛小嵐結婚超過35年，夫妻倆十分恩愛，沛小嵐對於丈夫和前2任妻子所生的5名小孩也一視同仁，讓一家人始終感情融洽。而他去年才因為身體不適入院治療，出院後暫停不少工作，專心在家靜養，4月過80大壽還和兒孫團聚，開心吃豬腳麵線慶祝。

▲馬如龍不久前剛過80大壽。（圖／翻攝自Facebook／馬如龍專屬粉絲網頁）

沒想到，馬如龍年僅22歲的外孫黃博鈞5月在台南發生車禍，雖然緊急送醫，仍因傷勢嚴重搶救無效。外孫當時驟然離世的消息一出，讓人不免擔心馬如龍的情緒，據了解，友人想前往探視都被婉拒，馬如龍的家屬只說還在休養中，朋友們也因此不便打擾：「現在電話都沒人接，應該是正處於一團亂中，馬大哥很難過。」

▲馬如龍的女兒露美腿。（圖／記者林思妤攝）

▲馬如龍女兒目前人在台南。（圖／記者林思妤攝）

《ETtday星光雲》4日致電馬如龍的女兒，她語氣冷靜：「我前兩天有去看爸爸，他人有一點不舒服，但沒有外面寫的那樣，對這些傳聞很無言。」馬如龍、沛小嵐以及兒子目前沒接電話、也沒回訊息。但新光醫院公關證實他因狀況不好已裝上葉克膜，目前正在加護病房治療中。

推薦閱讀

曾莞婷罕見動怒：為什麼要騙人 「公開截圖」全為了保護粉絲

曾莞婷罕見動怒：為什麼要騙人 「公開截圖」全為了保護粉絲

「網紅業界機密」公開！鍾明軒聽到他價碼：嚇死　怒揭亂接業配內幕

「網紅業界機密」公開！鍾明軒聽到他價碼：嚇死　怒揭亂接業配內幕

狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！　「他直接離開座位」全場尷尬笑

狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！　「他直接離開座位」全場尷尬笑

同行暗諷「主持只有3套路」釣出本尊　小S高EQ回答電爆她！

同行暗諷「主持只有3套路」釣出本尊　小S高EQ回答電爆她！

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

峮峮直播「突轉身脫掉白T」鏡頭還在拍！　驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈

生理期玩水「私密處癢爆」！　就醫被要求塞這個…蘿莉塔崩潰：我還沒經驗

生理期玩水「私密處癢爆」！　就醫被要求塞這個…蘿莉塔崩潰：我還沒經驗

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「太后專門戶」待大陸20年猛賺1.4億　想退休返台「卡這關」財產全飛了！

孫生深夜公園「火車便當」童顏超兇妹！　面露愉悅…「搏鬥愛情片」全被拍

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

瑤瑤喝喜酒穿這樣！　親妹妹現身「低胸半裸背」網驚：越來越正

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬如龍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賀一航遺孀Judy淚：好想爸爸！柯淑勤見最後一面：他就像睡著了
  2. 校花級藝人桃機「正面盯著看」被拍！　「短裙開衩直逼根部」蜜大腿全露
  3. 紀錄片影廳全空！　超馬好手陳彥博「一個人進場看」崩潰大哭：努力全瓦解
  4. 蘿莉塔爆小優有夠髒「衣服黃還黏飯粒」　她走心反擊私密處秘密
  5. 《春夜》韓志旼為何找丁海寅調解酒藥？在韓就醫方法報你知
  6. 22歲外孫驟逝打擊太大！　馬如龍「肺腺癌惡化」友人證實：他很難過
  7. 小女兒救爸爸沖喜結婚！　馬如龍「3月前」才喜慶80歲大壽又傳病危
  8. 馬如龍病危昏迷「裝葉克膜續命」！　女兒人在台南回應了
  9. 快訊／80歲馬如龍驚傳病危急救中！　「腸子破裂又爆敗血症」已裝上葉克膜
  10. 金材昱7年前曾發搖滾專輯！組樂團嘶吼飆唱全英文自創曲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366