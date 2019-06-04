ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鄧紫棋素顏「雙眼皮不對稱」　自曝背後原因…網驚了：好勵志

記者韓景樺／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M）憑藉爆發力十足的鐵肺唱腔走紅，演藝工作忙碌之餘，仍不時自拍VLOG和粉絲分享生活日常，個人YouTube頻道更有175萬人訂閱。日前她在影片中大玩美妝濾鏡，毫不介意以素顏入鏡的她，更大方分享了兩邊雙眼皮寬度不同的原因，引發網友熱議。

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

請繼續往下閱讀...

▲鄧紫棋自曝雙眼皮不對稱是因為小時候受過傷。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

鄧紫棋之前就曾公開過個人素顏，吹彈可破又自帶光澤感的好膚質，讓不少網友跪求她傳授保養祕訣。大方的鄧紫棋也不藏私地分享了個人的防曬小撇步和瘦身菜單，更大推用凡士林DIY「保濕面膜」救急，意外掀起一波凡士林熱潮。

除了保養方法，鄧紫棋也被不少粉絲追問愛用的妝容，她日前索性拍了一段VLOG分享。素顏的她不僅大方面對鏡頭，更超近拍攝左眼眼皮上的疤痕，透露自己兩邊雙眼皮之所以不平衡，是因為3、4歲時不慎撞傷，因為傷口太靠近眼球，媽媽擔心影響她的視力，甚至告訴醫生，「如果要捐眼球的話，她可以第一個捐給我」，讓她直呼母愛太偉大。

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋媽媽擔心她的傷勢，還曾說過可以捐眼球給她。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

而鄧紫棋試了各種美妝濾鏡，還一度因為妝感太重而在鏡頭前大喊「不喜歡」，直率反應笑翻一票粉絲。最後她也分享，其實沒有一個濾鏡是她喜歡的，也說每個女生都會經歷不滿意外貌的時期，「我有一段時間經常嫌自己，唉我怎麼雙眼皮兩邊不對稱啊，唉我現在的眼袋大了」，鄧紫棋坦言，真正的美麗其實很簡單，「只有在你有自信的時候，你才可以散發出來」。

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋認為每個女生都有不滿意自己的時候，但真正的美麗在於自信。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

中肯的分析感動不少網友，紛紛讚她素顏就很美，「這個影片好勵志，紫棋你不用化妝和化妝了過後都是超美的」、「真正自信的自己才是最美的」「最後感動到雞皮疙瘩是正常的嗎」。

▲▼鄧紫棋把玩美妝濾鏡的過程中拍成VLOG和粉絲分享。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

▲鄧紫棋認為自信是最美的，一席話得到不少網友的共鳴。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

迪麗熱巴「撕爆衣服」熱舞　27歲生日噴淚謝粉絲

推薦閱讀

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆

王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！

才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

賀一航生前還想喝沙士　包偉銘難過「以為可享福」曝他財務狀況

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧紫棋, G.E.M.

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿嬤不敢聯絡：想妳只能看照片　21歲女星聽完「背後原因」當場爆哭
  2. 言承旭舊愛認證：他最愛林志玲！　交往期間看出端倪「他們一直還有聯絡」
  3. 小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈
  4. 才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒
  5. 酷寒戰士要剪掉5年長髮？　他脫口「也許會」洩影集劇情
  6. 1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆
  7. 《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅
  8. 特稿／64歲照樣玩很大！　最年輕的「資深藝人」賀一航
  9. 劇迷哭喊不要！王瞳親眼看愛人煥然火化「倒地哭到臉腫」
  10. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366