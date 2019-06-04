鄧紫棋素顏「雙眼皮不對稱」　自曝背後原因…網驚了：好勵志

記者韓景樺／綜合報導

歌手鄧紫棋（G.E.M）憑藉爆發力十足的鐵肺唱腔走紅，演藝工作忙碌之餘，仍不時自拍VLOG和粉絲分享生活日常，個人YouTube頻道更有175萬人訂閱。日前她在影片中大玩美妝濾鏡，毫不介意以素顏入鏡的她，更大方分享了兩邊雙眼皮寬度不同的原因，引發網友熱議。

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▲鄧紫棋自曝雙眼皮不對稱是因為小時候受過傷。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

鄧紫棋之前就曾公開過個人素顏，吹彈可破又自帶光澤感的好膚質，讓不少網友跪求她傳授保養祕訣。大方的鄧紫棋也不藏私地分享了個人的防曬小撇步和瘦身菜單，更大推用凡士林DIY「保濕面膜」救急，意外掀起一波凡士林熱潮。

除了保養方法，鄧紫棋也被不少粉絲追問愛用的妝容，她日前索性拍了一段VLOG分享。素顏的她不僅大方面對鏡頭，更超近拍攝左眼眼皮上的疤痕，透露自己兩邊雙眼皮之所以不平衡，是因為3、4歲時不慎撞傷，因為傷口太靠近眼球，媽媽擔心影響她的視力，甚至告訴醫生，「如果要捐眼球的話，她可以第一個捐給我」，讓她直呼母愛太偉大。

▲鄧紫棋媽媽擔心她的傷勢，還曾說過可以捐眼球給她。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

而鄧紫棋試了各種美妝濾鏡，還一度因為妝感太重而在鏡頭前大喊「不喜歡」，直率反應笑翻一票粉絲。最後她也分享，其實沒有一個濾鏡是她喜歡的，也說每個女生都會經歷不滿意外貌的時期，「我有一段時間經常嫌自己，唉我怎麼雙眼皮兩邊不對稱啊，唉我現在的眼袋大了」，鄧紫棋坦言，真正的美麗其實很簡單，「只有在你有自信的時候，你才可以散發出來」。

▲鄧紫棋認為每個女生都有不滿意自己的時候，但真正的美麗在於自信。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）

中肯的分析感動不少網友，紛紛讚她素顏就很美，「這個影片好勵志，紫棋你不用化妝和化妝了過後都是超美的」、「真正自信的自己才是最美的」「最後感動到雞皮疙瘩是正常的嗎」。

▲鄧紫棋認為自信是最美的，一席話得到不少網友的共鳴。（圖／翻攝自YouTube／GEM鄧紫棋）