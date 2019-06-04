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麥莉當老公的面「被男粉扯髮強吻」　雷神弟眼神火大直接出手了！

記者張筱涵／綜合報導

美國小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）去年和連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚，夫妻倆感情甜蜜濃厚，日前一起去度假時可能風聲走漏，一走出飯店就被粉絲包圍，還發生了可怕事件。

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥莉希拉和連恩漢斯沃2018年結為夫妻。（圖／達志影像／美聯社）

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麥莉和連恩漢斯沃日前從飯店門口出來時就被大批歌迷包圍，為了安全起見她躲在老公背後緊牽著手，怎料走到一半突然被左邊的男歌迷拉頭髮後又被整個架去強吻，雖然她還是保持著笑容，但第一時間馬上就轉了身想迴避，看得出來嚇了很大一跳。

▲連恩趕緊把麥莉擁入懷中。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

▲男粉絲先拉麥莉頭髮又強拉對方過來猛親。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

連恩漢斯沃發現老婆突然有大動作，於是轉頭過去看見這驚人的一幕，氣得狠瞪該名男粉絲外也立即改將麥莉擁入懷中保護。這段影片很快就在各大社群平台上傳開，不只粉絲氣憤，一般網友也認為該名男粉絲根本就是變態，直呼「要不是人太多，你一定被連恩揍爆」。

▲連恩趕緊把麥莉擁入懷中。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

▲連恩趕緊把麥莉擁入懷中。（圖／翻攝自CELEBRITY GOSSIP YouTube）

★圖片為版權照片，由達志影像／美聯社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

▼麥莉和連恩步出飯店被粉絲強吻。（影／取自CELEBRITY GOSSIP YouTube，如遭刪除請見諒）

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