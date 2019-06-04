胡歌一進「網紅濾鏡」全臉變了！　畫面曝光…粉絲崩潰

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星胡歌擁有高挑身材及帥氣臉蛋，是許多人心目中的男神，一直被粉絲稱為「360度零死角帥哥」的他，近來也敗在了「網紅濾鏡」上，日前有網友在微博上曝光一段巧遇他的畫面，在超強大的濾鏡下，他整張臉都變了，不僅眼睛大得驚人，下巴也非常尖，粉絲全都看傻了眼。

▲胡歌進入「網紅濾鏡」整臉都變了。（圖／翻攝自微博／胡歌、《新浪綜藝》）

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近年來幾乎所有的手機拍攝App都有了附帶濾鏡的效果，讓每個人在鏡頭前都能展示出最漂亮的一面，不過，其中有不少明星藝人本就有大眼、小臉，用了濾鏡的修容模式，反而變得不自然，過去Angelababy、佘詩曼等人都曾「被變臉」，如今連胡歌也不例外。

▲在有濾鏡的鏡頭下，胡歌也難逃變網紅臉的下場。（圖／翻攝自微博／《新浪綜藝》）

有網友在微博上分享一段外甥女與胡歌巧遇的畫面，只見該小女孩非常靦腆，全程非常緊繃，胡歌還非常耐心地與對方解釋，即便自己坐下了還是可以一起合照，還慢慢地把小女孩轉向鏡頭一起合照，而該段影片全程「美顏」濾鏡開到極致，胡歌一轉正臉，不僅下巴變尖，眼睛也變得非常大，加上美肌磨皮效果，他的臉也變得特別白皙，與平時他的帥氣模樣有非常大的出入。

影片在網路上引起瘋傳，粉絲紛紛激動直呼：「我們胡歌部需要網紅濾鏡，請還給他真實的帥氣」、「顏值再高遇到濾鏡都崩了」，一來一往掀起不少熱議。

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