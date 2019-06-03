ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

記者洪文／台北報導

賀一航3日晚間大腸癌病逝，現在已被移動到人本。好友白冰冰接到《ETtoday》電話時，聽得出來才剛大哭過。她哽咽地表示，才剛跟賀一航兒子曾治豪通過電話，她與曾治豪3天前才見面，當時對方明知父親賀一航已經病危，可是卻隱瞞病情不告訴她，讓她痛罵了一頓。

►點此看更多「賀一航大腸癌病逝」消息

▲▼賀一航、白冰冰。（圖／記者洪文攝）

▲賀一航、白冰冰。（圖／本報資料照）

請繼續往下閱讀...

白冰冰記得過去《冰冰秀》節目正大好的時候，老朋友賀一航每次來上節目，被她開玩笑都不會生氣，哪怕是虧他「千人斬」或是「花錢都在女人身上」也是笑一笑，讓她印象深刻，後來她便向製作人建議找他一起主持節目。

其實白冰冰與賀一航兒子曾治豪3天前才見面，兩人正在合作錄製新歌，所以她得知賀一航的死訊立刻打給曾治豪大罵：「為什麼隱瞞你爸的病情？」曾治豪向她說，父親前天千交代萬交代，就是不准告訴大家。

白冰冰仔細想了一下，時常主持節目一半，發現賀一航眉頭深鎖，事後詢問原因，賀一航回答：「膽囊在痛。」她想說：「不是大腸癌嗎？」也許他就是這樣子低調，不希望麻煩身邊的朋友，也或許他根本不知道自己大腸癌已經到了末期，一想到她又在電話一頭哽咽起來。

►賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

►賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

推薦閱讀

兩週前才傳訊關心　鄭進一聞賀一航驟逝震驚「怎麼可能！」

兩週前才傳訊關心　鄭進一聞賀一航驟逝震驚「怎麼可能！」

賀一航等不及《鏡子森林》播出　議長角色海派被封「喬王」

賀一航等不及《鏡子森林》播出　議長角色海派被封「喬王」

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航誤信治癌神藥　露面幫打廣告…最後發現被騙！

賀一航誤信治癌神藥　露面幫打廣告…最後發現被騙！

賀一航大腸癌逝震驚親友　澎恰恰嘆：他三個月前突然加我Line好友

賀一航大腸癌逝震驚親友　澎恰恰嘆：他三個月前突然加我Line好友

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

賀一航大腸癌病逝　余天哀痛死訊趕往榮總路上

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

「元祖偶像」帶2歲女兒演《超人》　韓網罵翻：自打臉！

影壇4大惡人3個悲苦離世！　李兆基肝癌逝…只剩《監獄風雲》的他

Albee范乙霏《玩很大》躺張立東胸膛！　「穿熱褲睡姿」被他偷拍PO上網

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

超兇刺青妹渾圓飽滿！　直播手滑關美肌「S→XXL現原形」…肚掛3層肥肉晃呀晃

賀一航大腸癌驟逝　沈玉琳上月見最後一面：他每天都傳早安圖給我

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！　搶救無效享壽69歲

女戰神爆《玩很大》秘辛！4原因被製作人打槍　1通電話義氣救場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賀一航, 白冰冰, 曾治豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 伊正特選444結婚「背後有意義」　被拱生四胎投降「累翻了」
  2. 劉以豪玩濾鏡「變女人正爆」！　甜拋媚眼…網友滑過驚呆：以為王心凌
  3. 節目「永遠有賀一航的位置」　白冰冰哭罵曾志豪：為什麼不說
  4. 賀一航過完年後沒有消息　「女兒」六月自責：我們太大意了
  5. 賀一航住院5天絕口不提　余天淚崩：最後一面都沒見到
  6. 老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年
  7. 獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了
  8. 賀一航大腸癌逝驟逝　余天現身淚崩證實：他開了很大的玩笑
  9. 獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙
  10. 豬哥亮、賀一航同樣大腸癌奪命！　「拖延未即時化療」醫師嘆：可惜

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366