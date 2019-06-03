獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

記者洪文／台北報導

賀一航3日晚間大腸癌病逝，現在已被移動到人本。好友白冰冰接到《ETtoday》電話時，聽得出來才剛大哭過。她哽咽地表示，才剛跟賀一航兒子曾治豪通過電話，她與曾治豪3天前才見面，當時對方明知父親賀一航已經病危，可是卻隱瞞病情不告訴她，讓她痛罵了一頓。

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▲賀一航、白冰冰。（圖／本報資料照）



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白冰冰記得過去《冰冰秀》節目正大好的時候，老朋友賀一航每次來上節目，被她開玩笑都不會生氣，哪怕是虧他「千人斬」或是「花錢都在女人身上」也是笑一笑，讓她印象深刻，後來她便向製作人建議找他一起主持節目。

其實白冰冰與賀一航兒子曾治豪3天前才見面，兩人正在合作錄製新歌，所以她得知賀一航的死訊立刻打給曾治豪大罵：「為什麼隱瞞你爸的病情？」曾治豪向她說，父親前天千交代萬交代，就是不准告訴大家。

白冰冰仔細想了一下，時常主持節目一半，發現賀一航眉頭深鎖，事後詢問原因，賀一航回答：「膽囊在痛。」她想說：「不是大腸癌嗎？」也許他就是這樣子低調，不希望麻煩身邊的朋友，也或許他根本不知道自己大腸癌已經到了末期，一想到她又在電話一頭哽咽起來。

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