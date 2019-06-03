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老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

記者吳睿慈／綜合報導

綜藝大哥大賀一航3日驚傳大腸癌病逝，由於他現手上仍有《我愛冰冰秀》主持，消息來得突然，震驚各界，余天也在晚間證實「剛剛走的」。他縱橫演藝圈40年，曾因欠稅遭管收，老婆Judy為他東奔西跑，反讓他從情場浪子變成感情專一的癡情漢，兩人相守數10年，傳出病逝的消息，余天悲痛回應：「打給賀一航老婆哭得很厲害。」

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▲賀一航3日病逝。（圖／記者李毓康攝）

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▲賀一航3日病逝。（圖／記者李毓康攝）

賀一航過去曾爆出吸毒、嫖妓，2010年更因欠稅遭管收，當時小13歲的未婚妻Judy不離不棄，甚至為了幫他繳清812萬元稅金，跑通告賺錢，Judy當時在鏡頭前淚崩：「我那時候整個腦筋一片空白，我不曉得該怎麼辦，我只想到那我現在要怎麼幫他？」想盡辦法找人替賀一航擔保。

▲▼老婆為他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪（圖／翻攝自民視新聞）

▲▼賀一航2010年因欠稅遭管收，老婆Judy為籌錢跑通告，曾上電視受訪。（圖／翻攝自民視新聞）

▲▼老婆為他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪（圖／翻攝自民視新聞）

Judy、賀一航原已拍完婚紗準備結婚，卻因欠稅遭管收，為了挽回女方家人對他的信任，他在岳父、岳母面前下跪。而離開看守所後，他第一件事就是將Judy娶進門，宣示「三不三要」原則，不亂來、不奢侈、不變心以及要乖、要賺錢、要愛妳，情場浪子回頭，兩人從2008年交往，2010年登記結婚，相守10多年。

▲▼余天出面證實賀一航死訊。（圖／記者徐文彬攝）

▲余天出面證實賀一航死訊。（圖／記者徐文彬攝）

賀一航婚後美滿，不料，兩人新婚1年左右，他2011年發現罹患大腸癌第三期，但他從未接受過化療，一直都是以「吃好睡好」和「保持愉悅情緒」對抗病魔，保命8年以來，3日傳出大腸癌逝噩耗，震驚各界。

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