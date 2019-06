周揚青cos《阿拉丁》茉莉公主　99％神還原…下秒被阿嬌「戳穿真相」笑翻

記者傅家妤/綜合報導

網紅周揚青與男星羅志祥(小豬)穩定交往多年,經常在社群網站上與網友互動,除了偶爾放閃,也經常會曬出自己的美照。近日真人版《阿拉丁》正熱映中,趁著這股熱潮,她也特別cos成「茉莉公主」不僅妝髮到位,連服裝也幾乎一模一樣,掀起不少熱議。

▲周揚青在IG上曬出Cos茉莉公主的美照。(圖/翻攝自IG/周揚青、《阿拉丁》劇照)

周揚青3日在IG上曬出一張裝扮成「茉莉公主」的美照,還在發文中模仿精靈的口吻:「I will grant you three wishes(我會賜於你3個願望)。」畫面中只見她穿上「茉莉公主」的藍色平口服,黑色分段式馬尾加上髮帶,以及精緻妝容,從頭到腳幾乎與1992年上映的動畫版《阿拉丁》當中的「茉莉公主」一模一樣,非常漂亮。

▲周揚青cos成「茉莉公主」還原度高達99%。(圖/翻攝自IG/周揚青、《阿拉丁》劇照)

不少網友紛紛大讚,「這裝扮好適合妳,好漂亮喔」、「根本就是中東美人」、「真人版《阿拉丁》應該找妳來演才對」,瞬間掀起不少熱議。周揚青似乎為了這次的Cosplay下了不少苦心,不僅服裝神複製,妝容也非常用心,大眼紅唇加上小麥色肌膚幾乎都100%還原,連鍾欣潼(阿嬌)看了也忍不住小虧:「這個妝時化了一天吧!」她才表示自己花了1個小時化妝,但卸妝卻卸一整天,讓人笑翻。

▲周揚青發文釣出阿嬌留言。(圖/翻攝自IG/周揚青)