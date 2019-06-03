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周揚青cos《阿拉丁》茉莉公主　99％神還原…下秒被阿嬌「戳穿真相」笑翻

記者傅家妤／綜合報導

網紅周揚青與男星羅志祥（小豬）穩定交往多年，經常在社群網站上與網友互動，除了偶爾放閃，也經常會曬出自己的美照。近日真人版《阿拉丁》正熱映中，趁著這股熱潮，她也特別cos成「茉莉公主」不僅妝髮到位，連服裝也幾乎一模一樣，掀起不少熱議。

▲▼周揚青。（圖／翻攝自IG／周揚青、《阿拉丁》劇照）

▲周揚青在IG上曬出Cos茉莉公主的美照。（圖／翻攝自IG／周揚青、《阿拉丁》劇照）

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周揚青3日在IG上曬出一張裝扮成「茉莉公主」的美照，還在發文中模仿精靈的口吻：「I will grant you three wishes（我會賜於你3個願望）。」畫面中只見她穿上「茉莉公主」的藍色平口服，黑色分段式馬尾加上髮帶，以及精緻妝容，從頭到腳幾乎與1992年上映的動畫版《阿拉丁》當中的「茉莉公主」一模一樣，非常漂亮。

▲▼周揚青。（圖／翻攝自IG／周揚青、阿嬌）

▲周揚青cos成「茉莉公主」還原度高達99％。（圖／翻攝自IG／周揚青、《阿拉丁》劇照）

不少網友紛紛大讚，「這裝扮好適合妳，好漂亮喔」、「根本就是中東美人」、「真人版《阿拉丁》應該找妳來演才對」，瞬間掀起不少熱議。周揚青似乎為了這次的Cosplay下了不少苦心，不僅服裝神複製，妝容也非常用心，大眼紅唇加上小麥色肌膚幾乎都100％還原，連鍾欣潼（阿嬌）看了也忍不住小虧：「這個妝時化了一天吧！」她才表示自己花了1個小時化妝，但卸妝卻卸一整天，讓人笑翻。

▲▼周揚青。（圖／翻攝自IG／周揚青、阿嬌）

▲周揚青發文釣出阿嬌留言。（圖／翻攝自IG／周揚青）

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