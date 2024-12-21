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黃曉明快當爸了？葉珂「挺超大孕肚」現身　消失1個月一度爆分手

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星黃曉明與網紅葉珂的戀情在高調曝光後僅持續了2個月，近日傳出分手消息，但兩人都未對外做出回應。近日葉珂在某飯店被直擊，肚子已經明顯變大，氣色和心情看起來很好，感情生活似乎並未受到影響。

有微博網友近日在某飯店巧遇葉珂，只見她身穿合身針織短洋裝，露出纖細大腿，但肚子已經明顯變大，目測約5、6個月，而她發現被拍後，也露出笑容親切打招呼，看起來心情極佳，和黃曉明感情似乎一如往昔。

▲葉珂孕肚明顯。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂孕肚明顯。（圖／翻攝自微博）

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大陸博主妖怪在黃曉明認愛葉珂後，不斷在直播中爆料女方的黑歷史，還曾曝光兩人的對話錄音檔，逼女方承認不是富婆。妖怪日前再度提到葉珂與黃曉明交往目的不單純，還曬出與黃曉明友人的對話截圖，對方表示：「黃哥要分手的，也很感謝你，但這個別在直播間說。」

▲▼黃曉明刪認愛文　葉珂挺肚「獨自做產檢」。（圖／翻攝自微博）

▲葉珂黃曉明一度爆分手。（圖／翻攝自微博）

對此，大多數網友半信半疑，「別忽悠人了，就是為了保黃的輿論戰，假裝分手」、「孕晚期能分手，我信你個鬼」，也有人認為妖怪過於無底線，「這個妖怪天天躺在黃曉明、葉珂床底下」、「怎麼聊天紀錄裡人家黃說感謝他，但不要在直播間說這個，他轉頭就曬聊天記錄了」。而黃曉明、葉珂對此則暫未做出回應。

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黃曉明, 葉珂

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