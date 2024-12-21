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他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實境節目《Divorce Camp》由徐章焄主持，專門解決即將離婚的夫妻問題，進而修復感情生活，最新一集，節目首度迎來「國際夫妻」，但男方的態度卻引起眾怒，兩人結婚6年來，他不斷外遇，導致妻子罹患憂鬱症、數度想尋死，他卻辯解：「想幫妻子治好憂鬱症才來上節目。」謊話連篇，節目一播出惹怒全韓。

▲▼ 國際夫妻結婚6年「老公狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲妻子控訴結婚6年來，老公狂外遇。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

《Divorce Camp》最新一集迎來一對國際夫妻，妻子是美國人，遠赴他鄉嫁給韓國老公，兩人結婚6年育有一兒，她卻不斷抓包老公外遇，首次出軌是老公上交友軟體約女生喝酒，兩人都到了汽車旅館開房間，相處長達1小時，男方卻辯解：「我們都到了汽車旅館，一起躺下開始肢體接觸，在幾乎是脫光的狀態下，但因為突然湧上的內疚感，我就覺得『這樣好像不太好』，跟她說了對不起就離開了。」

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▲▼ 國際夫妻結婚6年「老公狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼該名老公承認去了汽車旅館，一起躺下、開始肢體接觸，但喊冤表示沒有發生性關係。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼該名老公承認去了汽車旅館，一起躺下、開始肢體接觸，但喊冤表示沒有全壘打。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

男子的解釋讓現場一陣沈默，而該位妻子當下坦言「當天就知情了，因為聞到身上其他女生的香水味」，老公回到家後因內疚想要親她，但最後被她推開。首次外遇讓妻子產生就要離婚的念頭，與此同時卻發現自己懷孕了，只好放棄離婚的想法，只是那一次後來不幸流產。

老公的外遇並非只有一次，在她懷孕期間，老公又與第二位女子精神外遇，睡覺的時候，喊了4次女生的名字，對方是新進員工，甚至曾對她說出：「為何是妳懷上我的孩子，那個女生懷上我的孩子更好。」但他辯解是老婆懷孕太敏感：「為了出氣才說出的胡話。」

▲▼ 國際夫妻結婚6年「老公狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼每次妻子提及「外遇」，丈夫都有自己一套辯解說詞。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲▼ 國際夫妻結婚6年「老公狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

老公出軌多達3次，後來還出現一位高中時期暗戀的姐姐，妻子結婚以來活不安感之中，最後罹上憂鬱症，多度出現自殘、輕生行為，某次突發事件甚至發生在兒子面前，而每當妻子想要跟丈夫追究外遇事件，對方卻冷回「惡魔在妳心中」，令全場看得瞠目結舌。

這段節目播出後，短短1天內累積34萬人次觀看，男子的行為遭到各方撻伐，節目組則是將影片留言設為「留言功能已停用」。但也有不少人懷疑節目的真實性，認為做效果居多。

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