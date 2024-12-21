《愛的榮耀》殺青了！八點檔男女神到齊　王瞳、吳婉君獻女女吻

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》進入尾聲，20日晚間舉辦殺青宴，主要演員吳婉君、傅子純、王燦、王瞳、江俊翰、曾智希、何豪傑、兵家綺、姚黛瑋、賴芊合、賴慧如、藍葦華、陳家逵等人全到齊，並以紅色、綠色的服裝出席應景耶誕節，為溫馨的氛圍增添激，現場氣氛熱鬧非凡，更洋溢著幸福感。

▲《愛的榮耀》殺青宴，並以紅色、綠色的服裝出席應景耶誕節。（圖／民視提供）

數十位演員齊聚一堂，歡慶八點檔殺青，現場劇組洋溢歡樂氣氛，主持人由洪毛跟姚黛瑋逗趣的互動 以及何豪傑高難度的特技動作表演都讓歡笑聲不斷，姚黛瑋也透露，每次都希望為員工謀福利，但之前主持科技大廠的尾牙後，可能長官覺得凹太多加碼了，「每次都主持1至2次就沒有」，不過也都是很開心的經驗。

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▲《愛的榮耀》黃文星、傅子純、王瞳、吳婉君。（圖／民視提供）

製作人王珮華謝謝幕前幕後的工作人員，一起為了《愛的榮耀》奮鬥打拼了這麼長的時間，大家江湖再見。吳婉君表示自己是轉學生的身分來，紮實的完成一部八點檔，很開心，只是想到最後完結篇的劇情，還是很難。

▲《愛的榮耀》殺青宴，演員們到齊。（圖／民視提供）

傅子純說這部真的很難忘，也陸續完成這麼重要的戲，更開心得到導演欽點「最想拍的藝人」。黃文星則分享這次的每個人大家都很辛苦，跟李又汝合作很愉快，後續怎麼相愛相殺，拭目以待。

▲《愛的榮耀》殺青宴，演員們到齊。（圖／民視提供）

殺青宴上眾星雲集，儼然是公司小尾牙，回顧兩年來辛苦的拍戲過程，也感謝辛苦的工作人員。演員李沛綾和賴芊合：「感恩劇組大家的照顧，就覺得很開心啊，可以跟大家一起完成，這麼好的一部戲。」演員蘇炳憲也說：「希望我們能越來越好，希望很快能跟大家再見面，祝福大家都好運來。」

▲《愛的榮耀》姚黛瑋和洪毛擔任主持人。（圖／民視提供）