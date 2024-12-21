孫安佐當兵！62歲狄鶯回春「比女團還辣」　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了

記者蕭采薇／台北報導

星二代孫安佐17日正式入伍，媽媽狄鶯有四個月不用管兒子，21日出席恩師葉青的新書發表會，不畏寒流的穿上透視水鑽裝，現場熱跳電音神曲《阿嫂》。暫時拋下媽媽的身份，狄鶯火辣現身，有如回春30歲。不過演出也發生小插曲，狄鶯一下台就驚喊：「肩帶掉了！」險些走光。

▲狄鶯為「歌仔戲王」葉青新書發表會站台，不畏寒流火辣現身。（圖／記者黃克翔攝）

狄鶯當年是「葉青歌仔戲」當家花旦，21日特地來力挺恩師，雖然婉拒受訪，但仍配合的擺出美豔POSE拍照，身材和容貌狀態不輸當紅女團成員。她也特地火辣演出自己的舞曲《阿嫂》，不過演出一結束，狄鶯邊跑下台邊驚喊：「肩帶掉了啦！嚇死我。」

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▲狄鶯穿著「透視水鑽裝」火辣現身。（圖／記者黃克翔攝）

不過薑是老得辣，狄鶯仍是臨危不亂的完成演出，安然度過「走光危機」。而兒子孫安佐正在服役，IG帳號20日晚間也放出先傳錄好的影片，孫安佐表示狄鶯在他心中是「俠女」，非常有義氣，因此也會護短，「大家應該看得出來，只要有人欺負我或我爸，我媽就是會硬起來。」因此看到狄鶯在新聞上反應比較激動，「那都是有背後原因的。」

▲狄鶯跳到肩帶掉，演出完畢驚慌跑下台。（圖／記者蕭采薇攝）

狄鶯先前上節目接受專訪時，也提及上次被兒子孫安佐爆料夫妻在日本「失態」、「發酒瘋」大吵，原來夫妻倆是因爲孫鵬的「2億票房要帶兒子遊街」宣言爆發激烈衝突，狄鶯直言：「我真的翻臉！拍戲票房好是你自己的事，拖著家人一起遊街算什麼？」還吐槽孫鵬的計畫太荒謬，「我要是去了，乾脆拖出去斬了吧！」

▲孫安佐17日入伍，獨自南下沒有爸媽陪伴。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）