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南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！BABYSLEEK 1年前才放閃　狠斬9年婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓跳舞競賽實境秀《街頭女戰士2》於2023年播出，節目找來多組有實力的舞團對決，Wolf’Lo以獨特的嘻哈舞風獲得青睞，其中尤以BABYSLEEK的表現最為亮眼，而她的老公Drop也是知名舞者，兩人被讚為「世界上最會跳舞的夫妻」，怎料，韓媒20日傳來他們離婚的消息，令粉絲震驚不已。

▲▼南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！BABYSLEEK 1年前才放閃　狠斬斷9年婚。（圖／翻攝自《街頭女戰士2》）

▲BABYSLEEK參加《街頭女戰士2》知名度大漲。（圖／翻攝自《街頭女戰士2》）

BABYSLEEK於2015年嫁給舞者Drop，老公也是最強嘻哈舞團UPTOWN FAMILY的隊長，她在前往新加坡表演時被求婚，曾受訪表示「原本應該要好好表演，但完全沒有辦法集中」，腦海裡全是被求婚的瞬間，夫妻倆的相愛故事在舞團界瘋傳。

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▲BABYSLEEK 1年前才放閃　狠斬斷9年婚。（圖／翻攝自《街頭女戰士2》、BABYSLEEK IG）

▲BABYSLEEK與老公Drop在2023年才在節目中放閃。（圖／翻攝自《街頭女戰士2》）

不僅如此，BABYSLEEK於2023年參加《街頭女戰士2》時，當時幾乎贏了所有對決，被節目封為「Battle女王」，後來老公Drop更在某次合作演出時，到場站台為她助陣，夫妻倆同台放閃，至今都是經典的互動畫面。

▲BABYSLEEK 1年前才放閃　狠斬斷9年婚。（圖／翻攝自《街頭女戰士2》、BABYSLEEK IG）

▲BABYSLEEK被爆斬斷9年婚姻。（圖／翻攝自BABYSLEEK IG）

怎料，韓媒20日爆出，BABYSLEEK已經在近日默默與Drop離婚，9年婚姻劃下句點，且據悉離婚歸責事由當事人為Drop。對此，BABYSLEEK所屬經紀公司不願正面回應消息，僅表示「私生活難以確認」，令大批粉絲震驚不已。

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