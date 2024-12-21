陳仙梅曬兒子「門框爬牆照」：為什麼我沒生女兒？　網刷一排同感

記者王靖淳／綜合報導

女星陳仙梅2014年結婚後育有2個兒子，平時會在社群記錄生活的她，昨（20）日突然在臉書PO出一張兒子呈現一種爬牆式的「蜘蛛俠」姿勢，同時也無奈表示：「為什麼我沒有生女兒？」貼文曝光後，釣出一票網友留言表示同感。

▲陳仙梅。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

透過陳仙梅分享的照片可見到，她的兒子穿著一件綠色短袖和深色短褲，他雙腿分開，腳踩在門框的兩側，呈現一種爬牆的姿勢，雙手攤開保持平衡，動作靈活。從表情上看，他的神情專注且自信，似乎對自己的動作充滿把握，展現天真無邪的冒險精神。面對兒子的調皮行為，陳仙梅坦言常常只能無奈提醒自己：「只要不是關乎生命危險的事，就不要動怒。」

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▲陳仙梅PO兒子爬牆照。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）

貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言表達同感，「親生的….忍住」、「女孩子也會」、「我女兒也這樣」、「我家兩個兒子也是這樣」、「我家女兒也是這樣，兒子反而不會這樣」、「好厲害喔，但小心啊⋯⋯有點危險耶」。陳仙梅事後也回覆部分網友的留言，表示自己每次都有在旁邊看，然後一直叮嚀兒子注意安全。