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祖雄私問正妹住處 佳娜怒吼「渣男」

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》錄影，祖雄說佳娜超會記仇：「我一直以為她對我充滿信任，因為我去哪她都不會過問，後來有一次我在照顧小孩，她妹妹幫我拿手機給我，結果竟然直接解鎖，我嚇傻了，後來發現她知道我的密碼，還把我的密碼跟她妹妹講。」

▲《同學來了》佳娜說會看祖雄手機。(圖／中天綜合台提供)

▲《同學來了》佳娜說會看祖雄手機。(圖／中天綜合台提供)

祖雄也因此發現佳娜其實會偷看他的手機：「她每天都在看我的訊息，發現我沒有什麼不對勁後，就開始往我們認識以前的訊息開始查，然後就查到我跟一個女生的對話，那個女生問我『要不要去她家』，我說『我想一想』。」

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▲《同學來了》佳娜說會看祖雄手機。(圖／中天綜合台提供)

▲祖雄過去桃花不少。(圖／中天綜合台提供)

佳娜一聽立馬表示祖雄在說謊：「你不是這樣回答的，你是問『妳住哪裡』，渣男！」這讓祖雄聽了很無奈：「這已經是8年前的訊息，那個女生住中山區，從此以後只要我開車經過中山區，她就會說『你最愛的中山區，不然你在這邊下車，我去旁邊等你，等你忙完再來找我』。」

節目中還準備腦波檢測儀要測試老公的定力，佳娜一開始還對祖雄相當有信心：「因為他都不出門，24小時在我身邊，連他的朋友叫他出去，他都會先問我，我說不要，他就不去。」但看到性感的混血正妹在祖雄身邊大跳艷舞，頓時讓佳娜醋勁大發，對著舞者氣喊：「這位小姐，妳不知道他有太太嗎？妳衣服脫什麼脫？」就連祖雄想上前安撫，也被佳娜狠狠拒絕，而腦波專家見現場情況尷尬，也趕緊幫忙打圓場，表示祖雄是全場男來賓中，定力表現最高的。

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