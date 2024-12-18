六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

▲六月（前排右）和李易（前排左）現身公益羽球賽，曾開玩笑說：「離婚協議書準備好了。」其實是真有其事。



圖文／鏡週刊

幾乎無話不談的六月和男保母，更揭露自己發現李易外遇的過程。聽說當時六月發現李易常常在社群上發出心情憂鬱的限動，於是查到了李易和外遇對象的親密照，然後更發現兩人似乎各自精彩，讓六月覺得自己很衰。

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▲李易（左）和林莎（右）主持《食尚玩家》，因將兩人合照換成臉書大頭貼，害林莎一度被誤會是李易的新對象。（翻攝自李易IG）

據悉，在六月發現李易外遇的當下，就已經委請律師擬好了離婚協議書，六月幾乎什麼都不想要，只為了能夠恢復自由身。結果李易哭著求原諒，拜託六月不要離婚，兩人為了孩子才暫且緩緩，但離婚這個念頭始終在六月腦海中盤旋。

比如說六月曾在吃喜酒時脫口說出：「乾脆離婚算了。」出席公益羽球賽被採訪時，六月也說：「離婚協議書準備好了。」上述看似只是玩笑話，其實都是真的。殘酷的是，李易跟男保母的關係也非常好，男保母經常會協助李易拍攝YouTube影片相關內容，李易也會送男保母限量球鞋、公關品等禮物，把他當成兄弟般照顧，想不到小王就在身邊。



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