獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

記者葉文正／台北報導

壹電視美女主播沈泳吟兩年前(2022)被男友求婚，雖然當時公布了被求婚畫面，但是同年雙11，她悄悄的與男友登記結婚，消息隱瞞至今她才坦承已經結婚兩年，今天更開心宣布，已經懷孕4個月，腹中懷的還是女娃，讓家族親友都喜出望外，期待小泳吟的誕生。

▲沈泳吟已經秘婚兩年。（圖／翻攝臉書）

沈泳吟笑說，「我就是沒辦法那種又要拍婚紗，又要登記，又要舉行婚禮的那種，我喜歡慢慢來，我還是會辦婚禮哦，但是可能是明年或後年，我這叫佛系規劃。」總是隨遇而安的計畫。

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▲沈泳吟兩年前被朱先生求婚，也登記結婚。（圖／翻攝臉書）

而談到婚後生活，她說其實沒有太改變，而且雙方家人也都沒有催生，所以不太有壓力，既然大家都沒有壓力，我就不用太緊張，走自己開心的路線，而不是走應該要怎樣的路線。

▲沈泳吟已懷了女娃。（圖／翻攝臉書）

婚禮的話，沈泳吟還在考慮是國內還是國外，「想東想西之後，又覺得好煩哦，就開始鴕鳥心態，就這樣又過了一年，而且婚前婚後生活也沒什麼改變，而現在懷了女兒，想說先生一個看看，再看要不要努力生第二個。」她除了是線上主播，也主持《娛樂壹級棒》節目。

沈泳吟老公朱先生是新北人，沈泳吟則是高雄人，交往原由很簡單，沈泳吟透露，「當初是工讀生朋友、共同朋友介紹我們認識，他剛從澳洲回來，他還在當兵，我也才剛進壹電視，還蠻青澀，2人交往後很契合，跟他在一起再久也不會膩煩，共同愛好是看電影跟戶外運動，也愛一起打電動，更會去健身、爬山，不會沒有交集。跟他家人也是很親密，被求婚前他爸媽早就知道了，姊姊還陪他看戒指。兩家人也很契合」。