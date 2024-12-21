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賈永婕快閃典禮　爆出101員工年終竟是這天文數字

記者葉文正／台北報導

「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮今天在三立電視舉行，台北101「最美董事長」賈永婕，也親臨擔任頒獎人，當場也宣布，今年101的年終獎金，應該會超過三個月，也透露跨年當天將會跟台北市長蔣萬安一起登上跨年舞台，而不是跟老公王兆杰放閃。

▲賈永婕(左起)陳淑芳與周天成出席典禮活動。（圖／記者葉文正攝）

▲賈永婕(左起)陳淑芳與周天成出席典禮活動。（圖／記者葉文正攝）

賈永婕今年九月接任101董事長，雖然歷經一些風波，但她兵來將擋，水來土掩，仍是一一招架，被問到101員工今年年終，賈永婕開心地說：「年終是蠻多的，而且不只三個月，但這是團隊的努力，他們值得的，只是實際上的數字先不透露。」

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▲賈永婕(左起)陳淑芳與周天成出席典禮活動。（圖／記者葉文正攝）

▲賈永婕宣布101年終令人稱羨。（圖／三立提供）

但賈永婕同時也是CH Wedding婚紗之前的經營者，她也被問到婚紗公司的年終？她則尷尬表示：「我後悔剛剛這樣講，因為少子化的關係，婚紗業這年比較辛苦一點。」

▲賈永婕(左起)陳淑芳與周天成出席典禮活動。（圖／記者葉文正攝）

▲瑞莎因為對體操有貢獻也出席典禮。（圖／三立提供）

至於2024-2025跨年101的規劃，賈永婕也透露：「煙火比較特別的是6分鐘（比過去多了1分鐘），因為賈董比較反骨，不喜歡跟以前一樣，但預算並沒有增加，但音樂的部分可以期待，今年還加入光雕，希望大家可以來看。」
至於是否下重本舉辦這次跨年？她則說：「我上任時預算已經結了，只加了1分鐘，沒增加預算。

而在2024年12月31日跨年夜這一天，賈永婕也已經擬好計畫：「我會先吃飽，等放煙火前，則會到主舞台上跟大家一起倒數，我會站在蔣萬安市長旁邊，不用找老公一起，這樣很殺風景。」

至於明年公司展望？賈永婕說真的很多很多案子，明年第一季大家會接受到很不一樣的消息，101會有非常非常明顯的改變，而她也說接任董事長職務後，每天都覺得很好玩。至於立委王世堅曾表示，希望賈永婕接下財政部長，賈永婕則笑說：「財政部長是我這輩子不會做的事情。」

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