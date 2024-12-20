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林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星黃小柔18日發文證實，先前與好友Vicky上節目爆料，私下沒禮貌的佔位女星就是啦啦隊女孩林襄及林穎樂，消息曝光後，掀起各界討論，雙方先前出外景的節目片段也被網友挖出。其中，林襄被發現從黃小柔手中拿走飲料，沒說謝謝的反應全被節目播出。

▲▼林襄（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲《綜藝玩很大》去年到花蓮出外景。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

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影片中可見到，林襄、黃小柔、KID、陳奕等人跟著節目《綜藝玩很大》團隊，一起到花蓮出外景，當時4人被分在黃隊，但由於最後玩遊戲輸了所以必須騎單車遊花蓮30公里，不過黃小柔在途中因受傷而獲得搭車的機會，後來她也因內疚而跑去買能量飲料、大腸包小腸及西瓜汁給隊友打氣及補充體力。緊接著，一行人在中途停靠休息，黃小柔貼心發放舒跑給隊友們，在收到飲料後，陳奕率先道謝，KID也緊跟著表達感激之情，唯獨林襄沒有任何表示。

▲《綜藝玩很大》去年到花蓮出外景。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲《綜藝玩很大》去年到花蓮出外景。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

此外，黃小柔後來還跑去買一家親手現打的西瓜汁，為隊友補充體力。黃小柔將西瓜汁送到隊友手中，並表示：「西瓜汁純現打原汁，加油，你們很棒！」透過節目片段可見到，KID毫不吝嗇地給出高評價，直呼「西瓜汁可以耶！」而陳奕更進一步形容「感覺像在天堂。」隨後，當大家準備繼續騎車離開時，黃小柔主動表示：「我幫你們拿。」這時可見到林襄將頭撇向一邊，完全沒看黃小柔一眼，就把手中的西瓜汁遞給對方，如今畫面也被網友翻出來討論。

▲林襄、林穎樂出外景同車畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

▲林襄、林穎樂出外景同車畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

事實上，整起佔位風波源自黃小柔、Vicky最近在節目《小姐不熙娣》中爆料，之前搭高鐵出外景時，遇到某流量女星沒禮貌又佔位，同時也透露，該女星約20多歲、有經營YouTube，是目前非常受歡迎的偶像，片段播出後，引發外界瘋猜。隨著風波延燒，黃小柔18日發文說明整起事件經過，親口證實自己爆料的對象就是啦啦隊女孩林襄與林穎樂其中一人，「句句屬實，絕無虛言。」

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林襄, 啦啦隊, 黃小柔, Vicky, 林穎樂

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