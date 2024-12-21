陳淑芳經歷八二三炮戰　目睹軍機機翼被擊毀看到陸地哭了

記者葉文正／台北報導

以電影《孤味》奪下金馬影后的陳淑芳，今天出席「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮，她盛讚這是暖心的獎項，「我相信世界是有很多國家跟台灣一樣，需要向上能量時，台灣真英雄為台灣拿到世界冠軍，真的很不容易，從小一直練習的歷程開花結果，我們要真誠對他們表達謝意。」

▲陳淑芳今天出席典禮。（圖／三立提供）

陳淑芳也感恩提到，「在我這個行業，每個人都是我的恩人，從我國立藝專，讓我演戲的崔小萍老師，到八二三炮戰時，李天明老師讓我去教他們民族舞蹈花木蘭的演出，到了那裏感受到戰爭的可怕，想到人真的太渺小了，有位軍官，在防空壕裡把我揹到肩膀上，讓我不用泡到水，看到有傷兵，我也去醫院慰問，真的又打過來了，砲彈打下來時我暈倒，醒來已經在水溝裡面，被救到一邊。」

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▲陳淑芳經歷八二三炮戰。（圖／三立提供）

陳淑芳說，被叫醒後，她神智稍復：「我問我人在哪裡，那是我第一次暈倒，當時我才18歲，也看了第九師要回來台灣，飛機起飛時機翼就被砲彈打斷，幸好我搭老母機時，平安起飛，到了澎湖就安心許多，第一次感覺自己很渺小，可以救人也是真的很偉大。」

▲賈永婕(左起)、陳淑芳與周天成今天出席典禮。（圖／三立提供）

陳淑芳也感慨，當初我們演的戲都是黑白片，電影也是黑白格式，14吋電視，到現在寬螢幕，電視劇也要直播，這種生活也經歷過，到現在都是綠影剪接播出，時代變遷很好，當中身邊的人都是貴人，能在這圈子六十七年很惜福。

之前爆出心臟疾患，陳淑芳今天說，「我身體很好，身上也帶一堆暖暖包，心臟也好了，裝上心律調節器，感謝振興醫院魏崢醫師，沒多久就好很多了，不會動不動就暈倒，現在三個月回診一次就好。如今只有一句話一場戲一句話我也演。但有辭演三立八點檔，因為醫生要我一年半不要熬通宵，對三立很抱歉。」