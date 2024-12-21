ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳淑芳經歷八二三炮戰　目睹軍機機翼被擊毀看到陸地哭了

記者葉文正／台北報導

以電影《孤味》奪下金馬影后的陳淑芳，今天出席「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」頒獎典禮，她盛讚這是暖心的獎項，「我相信世界是有很多國家跟台灣一樣，需要向上能量時，台灣真英雄為台灣拿到世界冠軍，真的很不容易，從小一直練習的歷程開花結果，我們要真誠對他們表達謝意。」

▲陳淑芳今天出席典禮。（圖／三立提供）

▲陳淑芳今天出席典禮。（圖／三立提供）

陳淑芳也感恩提到，「在我這個行業，每個人都是我的恩人，從我國立藝專，讓我演戲的崔小萍老師，到八二三炮戰時，李天明老師讓我去教他們民族舞蹈花木蘭的演出，到了那裏感受到戰爭的可怕，想到人真的太渺小了，有位軍官，在防空壕裡把我揹到肩膀上，讓我不用泡到水，看到有傷兵，我也去醫院慰問，真的又打過來了，砲彈打下來時我暈倒，醒來已經在水溝裡面，被救到一邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳淑芳今天出席典禮。（圖／三立提供）

▲陳淑芳經歷八二三炮戰。（圖／三立提供）

陳淑芳說，被叫醒後，她神智稍復：「我問我人在哪裡，那是我第一次暈倒，當時我才18歲，也看了第九師要回來台灣，飛機起飛時機翼就被砲彈打斷，幸好我搭老母機時，平安起飛，到了澎湖就安心許多，第一次感覺自己很渺小，可以救人也是真的很偉大。」

▲陳淑芳今天出席典禮。（圖／三立提供）

▲賈永婕(左起)、陳淑芳與周天成今天出席典禮。（圖／三立提供）

陳淑芳也感慨，當初我們演的戲都是黑白片，電影也是黑白格式，14吋電視，到現在寬螢幕，電視劇也要直播，這種生活也經歷過，到現在都是綠影剪接播出，時代變遷很好，當中身邊的人都是貴人，能在這圈子六十七年很惜福。

之前爆出心臟疾患，陳淑芳今天說，「我身體很好，身上也帶一堆暖暖包，心臟也好了，裝上心律調節器，感謝振興醫院魏崢醫師，沒多久就好很多了，不會動不動就暈倒，現在三個月回診一次就好。如今只有一句話一場戲一句話我也演。但有辭演三立八點檔，因為醫生要我一年半不要熬通宵，對三立很抱歉。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

「傳奇女團」睽違14年合體！開麥唱跳　韓網驚呆：尹恩惠40歲狀態超扯

「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度

「I級禰豆子」是她！　日本超巨女星宣布來台...領軍挑戰最大尺度

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《甄嬛傳》隔13年全員合體！「純元皇后本尊」首現身　網驚：竟然是她

陸已婚男網紅爆「隱瞞同志又騙婚」！舔腳私密照全被挖　他深夜急發聲

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

獨家／壹電視美女主播沈泳吟秘婚兩年　今更宣布重大喜訊要離開台灣

獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了

阿妹大巨蛋今唱〈三天三夜〉看台區有2禁忌！　國際專家、場館都發聲

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳淑芳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳仙梅曬兒子「門框爬牆照」：為什麼我沒生女兒？　網刷一排同感
  2. 孫安佐當兵！62歲狄鶯回春「比女團還辣」　透視裝辣舞驚喊：肩帶斷了
  3. 祖雄私問正妹住處 佳娜怒吼「渣男」
  4. 哈孝遠抱怨老婆亂吃醋 跟朋友妻共鍋讓瑄瑄氣炸
  5. 《愛的榮耀》殺青了！八點檔男女神到齊　王瞳、吳婉君獻女女吻
  6. 陳淑芳經歷八二三炮戰　目睹軍機機翼被擊毀看到陸地哭了
  7. 他娶美國妻「結婚6年狂外遇」節目告白：脫光但沒做X⋯　韓網全怒了
  8. 黃曉明快當爸了？葉珂「挺超大孕肚」現身　消失1個月一度爆分手
  9. 清純星二代沉迷牛郎敗光遺產！　公開銀行帳號「線上乞討」求金援
  10. 賈永婕快閃典禮　爆出101員工年終竟是這天文數字

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366