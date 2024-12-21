獨家／林襄憔悴認天天睡不好　被罵到黑眼圈認了哭倒製作人懷裡

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄，從加入樂天啦啦隊，到目前是小龍女成員，27歲的她，在短短三年內爆紅，不僅是跨國界的啦啦隊頭牌女神，也是各大節目的最愛，但她最近被VICKY與黃小柔指她與林穎樂「佔位子，沒禮貌」等語，在網路被罵翻，她接受《ETtoday親聞雲》專訪時難過表示：「被罵到真的很困擾，每晚都睡不好，也憔悴不少。」

▲林襄接受專訪時，神情顯得憔悴許多 。（圖／記者黃克翔攝）

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林襄在短期內迅速爆紅，她認為好處是：「在短時間內讓大家認識了我，也讓我接了很多工作，與嘗試新的領域，最近真的感受到困擾，一言一行都被放大，現在就是要小心，把事情做好。」

▲林襄也即將在台北跨年演出 。（圖／記者黃克翔攝）

林襄自認還有需要加強的地方，「一切都還在學習中，我努力成為更好的人，我比較容易受到影響，這次很內疚影響到公司，所以有比較憔悴一點，黑眼圈很重，晚上不好睡，因腦袋一直在思考事情，或情緒不穩，穎樂的確有安慰我，我的情況比較不好，就會互相關心。」她承認哭倒在製作人懷裡，也提到跟師妹李芷霖訴苦，沒想到師妹比自己還要生氣。

▲林襄鏡頭前雖有笑容，但也顯得是強顏歡笑 。（圖／記者黃克翔攝）

而這些她的寫真在各國受到歡迎，林襄也談到跟粉絲的關係：「我跟他們互動，他們只要有發問我都會回應，包括職場上，或是他們在同儕間遇到狀況，也會跟他們討論可以怎麼去做，真正回饋方式就是分享生活，希望成為快樂小襄，在路上只要粉絲要求的話，幾乎都會合照，除非工作影響時間，一般都會答允所求。」

▲到香港拍電影，喜歡上香港美食。（圖／記者黃克翔攝）

日前她被沈玉琳爆料有恐男症現象，林襄也解釋：「恐男症的話，就是跟異性在一起會不自在，因我的私生活中，沒有什麼異性，加上我比較慢熟，公司有異性加入也是比較慢熟，像之前在日本被粉絲跟蹤很害怕，在日本比較驚悚，他們用我的名字唱歌，一直尾隨，也靠得很近，讓我很害怕，就趕緊衝到到飯店門口等保母車來。那些粉絲有日本也有韓國人，但我已經很明確說不要了，ㄊ們還是尾隨，一直尾隨，讓我嚇到。」體驗到成名後被各種目光注視的不自在感。

▲林襄希望繼續全方位發展 。（圖／記者黃克翔攝）

而她出道三年來，口才變好了，她也自我檢討：「每一次在公開場合的對答都是養分，以前剛出道到現在每次訪問都是成長的一部分，演藝圈這部分，很考驗反應，比較熟的人我就敢對談，回到家後，我會去翻影片，看到哪個部分可以講得更好，貼切，會去反覆思考下次可否更好。」而她得到的養分，都會反饋在下次的訪問之中，畢竟做過內化的修正，「看完之後，就會看到哪個地方可以修改到更好。」

而她與夥伴們近期也到香港拍電影，也分享了心得：「我這次才有比較了解到片場的感覺，畢竟有個角色，是有台詞的感覺，能更融入劇組環境，我很喜歡這件事情，關於挑戰戲劇方面的部分，因上次拍《惡女》實際上我是是不存在的人，是女主角幻想中男友外遇對象，她的幻想。這次氛圍很好，本來擔心聽不懂廣東話，他們會讓我參與到其中，既密切又自然。」

林襄也透露，「很喜歡吃港點，在台灣並沒有特別喜歡吃，但香港吃的蝦餃很飽滿，皮很Q彈，但我只敢吃一兩顆，因為會過敏，還去吃麥文記餛飩，只是享受美食，過敏藥仍是要隨時帶著，盡量只吃吃一點就好。」

林襄年度新計畫希望朝多方面挑戰，希望繼續挑戰演戲與主持。繼續進修自己，讓自己更好，更希望風調雨順，國泰民安。耶誕節則盼望在家裡休息，想放空一下，沉澱最近的心情。