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《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！　利菁隔半年鬆口：怎麼好意思

記者潘慧中／綜合報導

利菁從2018年以來，除了自己的節目，她只上過3個通告，其中《飢餓遊戲》就佔了2次，近日回想起當初錄影所玩的遊戲，她有感而發地說：「真的很夭壽，他怎麼好意思叫老娘去青蛙跳？！」

▲▼利菁上了2次《飢餓遊戲》。（圖／中視提供、翻攝自Facebook／孫協志）

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利菁詳細還原玩遊戲的過程，她透露當時被要求抓著一個道具青蛙跳，「它根本彈不動，根本沒辦法往前進，怎麼彈都在原地！」如果以《麻辣天后傳》的攝影棚來比擬的話，彈跳距離是攝影棚來回4趟，「那個真的會死人，真要命欸！」

▲▼《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲利菁還原遊戲過程。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

幸好平常有在深蹲，利菁還算做得來，但夢多就沒那麼幸運了，「他吐了耶！」對方那集本來贏得比賽、還能吃到最多東西，「他一口都吃不下，我第一次看到就是吐完之後（說）真的不想吃。」她透露這部份當時並沒有播出，最後還是有補對方吃1、2口的畫面。

▲▼《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼利菁透露夢多當時反胃到一口食物都吃不下。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼《飢餓》這畫面「被剪光」內幕曝光！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

之所以突然提起這件事，是因為詹惟中透露曾因為錄製該節目太拼命吐了一地，「每一集很多製作人都在看，表現不好可能以後就不找你了！」而那個關卡是在遊樂場踩腳踏車，一度踩到快腦充血，下來後整個人倒在地上，「一直吐喔，吐就算了還拍起來。」最後測試出來血壓高到快中風，「那次真的是搏命換來的。」

事實上，利菁年初曾提到錄製《飢餓遊戲》的契機，她表示因跟孫協志感情好，每天一起打手遊，那陣子聊到說要網聚，發現許多成員都是《飢餓》的夥伴，於是對方便說：「妳乾脆就來錄《飢餓遊戲》啦！我們就可以網聚啦！」

▲約從02：30分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

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飢餓遊戲, 王仁甫, 孫協志, 許孟哲, 利菁

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