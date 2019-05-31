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錦榮認愛後首發聲！　「收到很多抱怨」無奈嘆：藝人也是人

記者韓景樺／綜合報導

男星錦榮和混血名模香月明美（Akemi）29日承認「戀愛ing」，應該沉浸在幸福愛河中的他，卻在31日下午主動發文，語氣無奈地表示，認愛新聞一出後收到不少祝福訊息，但當中也不乏惡評。他語氣誠懇地說，希望網友在批評別人以前，「必須先了解他們，而不是聽別人亂講」。

▲▼錦榮和Akemi過去常有互動，29日終於認愛。（圖／翻攝自IG／akemibkatsuki）

▲錦榮和Akemi過去常有互動，29日終於認愛。（圖／翻攝自IG／akemibkatsuki）

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錦榮和Akemi的緋聞從2017年起傳不停，2人多次被目擊互動密切，卻始終以「好朋友」稱呼對方，直到近日被直擊在公開場合熱吻，2人才終於鬆口承認「戀愛ing」。

對於外界質疑錦榮對戀情是否有所隱瞞，錦榮經紀人低調表示沒有隱瞞，2人「才剛開始交往」，之前被拍到時確實是朋友關係，希望外界能多給他們一些空間。

▲▼錦榮認愛後首度發文。（圖／翻攝自微博／錦榮）

▲錦榮認愛後2日在微博發長文。（圖／翻攝自微博／錦榮）

而或許是認愛後受到不少壓力，身為公眾人物的錦榮也在31日透過微博發聲，開頭就難掩無奈地說，新聞不是他能選擇發或不發的，他和網友一樣只是個觀眾，會哭、會笑，當然也會受傷。除了力撇炒新聞，他也認為每個人都該為說出口的話負責，批評前也該先認識對方，「不是聽別人亂講的廢話來決定那個人是怎樣。」

錦榮也說，自己會用有限時間去愛、去笑、去幫助別人，開口前也會警惕正在做、正在說的話會達到何種的效果，期許每個人都能越來越好，更說：「我的人生選擇是要健康、開心、有禮貌跟尊嚴。」不難看出他希望用正能量去面對外界言論的態度。

▲▼錦榮認愛後首度發文。（圖／翻攝自微博／錦榮）

▲錦榮31日在微博發文，希望外界在批評別人前，能先認識、了解對方。（圖／翻攝自微博／錦榮）

而粉絲看了不免為他心疼，同時也紛紛留言為他打氣，「哥哥加油！我們愛你，也會愛你愛的人」、「不必理會別人怎麼說，走自己的路，身正不怕影子斜」、「做自己就好」。

▲▼錦榮認愛後首度發文。（圖／翻攝自微博／錦榮）

▲網友們看了紛紛留言為錦榮打氣。（圖／翻攝自微博／錦榮）

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錦榮, 香月明美, Akemi

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