放浪兄弟AKIRA電影不靠替身僅花2個月練琴　被成員虧氣質不合

記者吳孟庭／綜合報導

日本天團放浪兄弟EXILE成員AKIRA主演電影《這條路上：百年童謠的誕生》，30日中午抵台48小時快閃宣傳，他在片中飾演歷史上古典音樂家山田耕筰，僅花將近2個月練習小提琴、鋼琴，超認真投入戲劇，卻被成員虧跟音樂人氣質超不合！

▲放浪兄弟團員AKIRA下午出席電影記者會。（圖／記者張一中攝）

AKIRA於30日中午抵達台北松山機場，以帥氣油頭髮型現身，雖然班機延誤，仍有不少粉絲在接機大廳守候。下午出席新片記者會，他一開口便以低嗓音，用標準的中文發音問後，「大家好，我是放浪兄弟AKIRA。」

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他在片中要飾演音樂天才，演奏鋼琴與小提琴、甚至是指揮，他表示「雖然我做了非常多的功課，練習大概快2個月，但決定要演出到正式開拍沒有太多時間。」

▲放浪兄弟AKIRA來台，機場不少粉絲接機。（圖／亮點國際影業提供）

AKIRA表示都沒有替身幫他演奏，片中的琴音都是他親手彈的，「全程都是我本人上場，自己演奏出來，其實練習準備的過程是放浪兄弟巡迴演出的時間，為了每天練習，我還常背著小提琴入場，被成員虧明明不是樂手、幹嘛帶樂器，平常是舞者身份，跟這個音樂人的氣質好像不合。」

鋼琴、小提琴和指揮哪一個最有挑戰？AKIRA選擇指揮，「雖然童謠《這條路上》感覺非常簡單，但是練習的時候才發現山田老師有安排一些變調，要抓好timing非常困難，也才了解當初寫歌的人，每個部份都是很用心排練的。」

▲▼放浪兄弟團員AKIRA宣傳新片。（圖／記者張一中攝）

AKIRA挑戰新作品，成員也來助威，電影的主題曲就是由放浪兄弟ATSUSHI演唱，而最後希望他用中文宣傳電影，他卻說「希望大家來看Omi的LIVE，7月份另外一個成員登坂廣臣要來台灣看演唱會，登坂廣臣的中文名字不好記，所以請大家記得他的小名。」愛惜成員之情溢於言表。

▲▼AKIRA打片還幫成員宣傳演唱會。（圖／記者張一中攝）

《這條路上：百年童謠的誕生》描述鬼才詩人北原白秋（大森南朋飾演）與天才音樂家山田耕筰（AKIRA飾演）如何打造出日本最經典的百年童謠，將於5月31日於全台正式上映。AKIRA也將出席下午光點華山電影館與誠品電影院兩場映後會，結束後快閃離台。