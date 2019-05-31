ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

放浪兄弟AKIRA電影不靠替身僅花2個月練琴　被成員虧氣質不合

記者吳孟庭／綜合報導

日本天團放浪兄弟EXILE成員AKIRA主演電影《這條路上：百年童謠的誕生》，30日中午抵台48小時快閃宣傳，他在片中飾演歷史上古典音樂家山田耕筰，僅花將近2個月練習小提琴、鋼琴，超認真投入戲劇，卻被成員虧跟音樂人氣質超不合！

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲放浪兄弟團員AKIRA下午出席電影記者會。（圖／記者張一中攝）

AKIRA於30日中午抵達台北松山機場，以帥氣油頭髮型現身，雖然班機延誤，仍有不少粉絲在接機大廳守候。下午出席新片記者會，他一開口便以低嗓音，用標準的中文發音問後，「大家好，我是放浪兄弟AKIRA。」

請繼續往下閱讀...

他在片中要飾演音樂天才，演奏鋼琴與小提琴、甚至是指揮，他表示「雖然我做了非常多的功課，練習大概快2個月，但決定要演出到正式開拍沒有太多時間。」

▲放浪兄弟AKIRA來台，機場接機。（圖／亮點國際影業提供）

▲放浪兄弟AKIRA來台，機場不少粉絲接機。（圖／亮點國際影業提供）

AKIRA表示都沒有替身幫他演奏，片中的琴音都是他親手彈的，「全程都是我本人上場，自己演奏出來，其實練習準備的過程是放浪兄弟巡迴演出的時間，為了每天練習，我還常背著小提琴入場，被成員虧明明不是樂手、幹嘛帶樂器，平常是舞者身份，跟這個音樂人的氣質好像不合。」

鋼琴、小提琴和指揮哪一個最有挑戰？AKIRA選擇指揮，「雖然童謠《這條路上》感覺非常簡單，但是練習的時候才發現山田老師有安排一些變調，要抓好timing非常困難，也才了解當初寫歌的人，每個部份都是很用心排練的。」

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼放浪兄弟團員AKIRA宣傳新片。（圖／記者張一中攝）

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

AKIRA挑戰新作品，成員也來助威，電影的主題曲就是由放浪兄弟ATSUSHI演唱，而最後希望他用中文宣傳電影，他卻說「希望大家來看Omi的LIVE，7月份另外一個成員登坂廣臣要來台灣看演唱會，登坂廣臣的中文名字不好記，所以請大家記得他的小名。」愛惜成員之情溢於言表。

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼AKIRA打片還幫成員宣傳演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼放浪兄弟團員AKIRA主演電影上映聯訪。（圖／記者張一中攝）

《這條路上：百年童謠的誕生》描述鬼才詩人北原白秋（大森南朋飾演）與天才音樂家山田耕筰（AKIRA飾演）如何打造出日本最經典的百年童謠，將於5月31日於全台正式上映。AKIRA也將出席下午光點華山電影館與誠品電影院兩場映後會，結束後快閃離台。

王彩樺跪地抱腿吳宗憲 　哭求「我的小孩還小」

推薦閱讀

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

張香香穿泳衣「掉出半球」！　試衣間內畫面曝光…網友一看全瘋了

張香香穿泳衣「掉出半球」！　試衣間內畫面曝光…網友一看全瘋了

Linda消失2年首曬「老公真面目」！　秘婚產雙胞胎兒正面照曝光

Linda消失2年首曬「老公真面目」！　秘婚產雙胞胎兒正面照曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

放浪兄弟, EXILE, AKIRA, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白家綺坐月子出關！親餵母奶「臉圓一圈」求饒：我還沒瘦下來
  2. 安啾親PO「男友視角」露餡了！　照片抓包修圖痕跡
  3. 歐陽妮妮瀏海剪短「瞬間減齡6歲」！　甜笑：大家都說像高中生
  4. 蔡阿嘎尖叫找偶像合照！　「183cm棒壇巨星」想擊掌蔡桃貴…殘酷結果網笑翻
  5. 放浪兄弟AKIRA電影不靠替身僅花2個月練琴　被成員虧氣質不合
  6. 快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！
  7. 《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」
  8. 郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆
  9. 飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大
  10. 林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366