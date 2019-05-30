林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA

記者李欣容／台北報導

丁春誠與林意箴在《HIStory3》第一單元《圈套》中的感情終於要開花結果，戲外兩人是靠聊NBA籃球才對彼此熟悉，林意箴後來自招，自己根本不熟NBA，但姊姊是超級NBA迷，全是靠姊姊惡補NBA消息。

▲丁春誠（左）與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

《圈套》中「飛唐CP」與「立克CP」感情越來越明朗，同時第三對男女配對的丁春誠與林意箴也從壓抑的感情，最後在面對離別時才真心面對彼此的感情，終於開花結果。

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被問及劇中角色「古道一」是否跟自己雷同？丁春誠說：「道一顧慮會比較多，面對愛情很壓抑，我比較不會，但我能理解他的壓抑，而我們雷同的地方，就是都很冷靜。」

▲丁春誠私下屬於冷靜派。（圖／LINE TV提供）

林意箴飾演高傲大小姐，對於丁春誠是又愛又任性，但戲外，林意箴面對丁春誠可是戰戰兢兢，常緊張到被導演念，「妳到底會不會勾引男人！」

▲林意箴（左2）劇中心疼吳承洋受傷。（圖／LINE TV提供）

林意箴在劇中與哥哥唐毅（吳承洋 飾）相知相惜，當她得知哥哥與警察過從甚密時，相當排斥，根本就是惡姑姑上身，狂刁難少飛（徐鈞浩 飾），林意箴說：「因為少飛是警察，紅葉怕少飛會傷害唐毅，所以反對，後來發現少飛對哥哥好，即便是天差地遠，紅葉也會支持。」

《圈套》每週二、三晚上9點在LINE TV播出，《圈套》徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒粉絲見面會將於6月29日舉辦，售票方式與詳細資訊請上LINE TV官方臉書粉絲團。



▲丁春誠是大前輩，林意箴和他對戲很緊張。（圖／LINE TV提供）