ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA

記者李欣容／台北報導

丁春誠與林意箴在《HIStory3》第一單元《圈套》中的感情終於要開花結果，戲外兩人是靠聊NBA籃球才對彼此熟悉，林意箴後來自招，自己根本不熟NBA，但姊姊是超級NBA迷，全是靠姊姊惡補NBA消息。

▲▼ 丁春誠(左)與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

▲丁春誠（左）與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

《圈套》中「飛唐CP」與「立克CP」感情越來越明朗，同時第三對男女配對的丁春誠與林意箴也從壓抑的感情，最後在面對離別時才真心面對彼此的感情，終於開花結果。

請繼續往下閱讀...

被問及劇中角色「古道一」是否跟自己雷同？丁春誠說：「道一顧慮會比較多，面對愛情很壓抑，我比較不會，但我能理解他的壓抑，而我們雷同的地方，就是都很冷靜。」

▲▼ 丁春誠(左)與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

▲丁春誠私下屬於冷靜派。（圖／LINE TV提供）

林意箴飾演高傲大小姐，對於丁春誠是又愛又任性，但戲外，林意箴面對丁春誠可是戰戰兢兢，常緊張到被導演念，「妳到底會不會勾引男人！」

▲▼ 丁春誠(左)與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

▲林意箴（左2）劇中心疼吳承洋受傷。（圖／LINE TV提供）

林意箴在劇中與哥哥唐毅（吳承洋 飾）相知相惜，當她得知哥哥與警察過從甚密時，相當排斥，根本就是惡姑姑上身，狂刁難少飛（徐鈞浩 飾），林意箴說：「因為少飛是警察，紅葉怕少飛會傷害唐毅，所以反對，後來發現少飛對哥哥好，即便是天差地遠，紅葉也會支持。」

《圈套》每週二、三晚上9點在LINE TV播出，《圈套》徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒粉絲見面會將於6月29日舉辦，售票方式與詳細資訊請上LINE TV官方臉書粉絲團。
 

▲▼ 丁春誠(左)與林意箴感情開花結果 。（圖／LINE TV提供）

▲丁春誠是大前輩，林意箴和他對戲很緊張。（圖／LINE TV提供）

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

推薦閱讀

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

楊丞琳和好友「老公老婆」相稱　李榮浩「IG留一句話」宣主權Man炸！

搭機跟隔壁正妹聊整路好開心！　抵達後見大群粉絲才發現「她是人氣女神」

搭機跟隔壁正妹聊整路好開心！　抵達後見大群粉絲才發現「她是人氣女神」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

雞排妹「真實身材」被鏡子出賣！　E級半球包不住…網往下看：好透

啦啦隊女神《大集合》水球濕身「黑bra走光」！　豐滿胸型全被看

趙斗淳妻聽《素媛》女童住隔壁：我不在乎！　「我老公人很好，喝了酒才那樣」

女粉深夜被醉大叔跟蹤　181cm韓偶像一句「妳在哪」超MAN解救被讚爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林意箴, 丁春誠, 圈套

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆
  2. 飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大
  3. 林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA
  4. 螢幕初吻獻給明道　陸女星呂佳容讚：他教得比較好
  5. 廖慧珍運動甩肉10公斤等愛　單身多年「痠痛比男友還忠心」
  6. 滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了
  7. 波特王「突然開始留長髮」有感人原因！　說完崩潰：笑著笑著就哭了
  8. 專訪／《他在清明來看我》愛上鬼哥哥　Ohm被Singto這句話撩走少男心
  9. 強仁停工3年「接新戲演男主角」　遭疑回歸SJ…所屬社說話了！
  10. 專訪／坤達Energy時期「都在放空」　解散才清醒：原來以前這麼紅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366