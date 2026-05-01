阿Sa新婚「阿嬌砸百萬送鑽石之王」　見證25年情誼：密不可分的家人

記者蔡宜芳／綜合報導

香港女團Twins成員阿Sa（蔡卓妍）於日前閃電宣布婚訊，正式與小她10歲的健身教練林俊賢（Elvis）步入婚姻。而她25年的搭檔阿嬌（鍾欣潼），在排練演出的時候也特別送上昂貴的新婚禮物，阿Sa為此相當感動。

▲阿Sa於日前宣布結婚。（圖／翻攝自微博／蔡卓妍）

Twins的經紀人霍汶希日前分享探班Twins 25周年演唱會排練現場的影片。影片中，阿嬌在休息時間送給了阿Sa一條「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）的太陽花鑽石項鏈，設計上以「雙生花」造型為主，花枝交織，寓意兩人25年來的深厚羈絆與不離不棄的友誼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿嬌送鑽石項鍊給阿Sa。（圖／翻攝自微博）

據悉，阿嬌送的太陽花鑽石項鏈，在官網定價不斐，光是70分就要價破百萬，1.1克拉更是高達223萬元。此前，阿嬌在阿Sa宣布婚訊後，也開心獻上祝福，並表示：「今年是我們一起走過的第25年，一起經歷過人生最懵懂的階段，也一起見證了對方一步步變得更從容、更堅定，25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人，是並肩前行的搭檔也是密不可分的家人。」她也表示會永遠陪伴在阿Sa身邊，兩人的友情令人稱羨。

▲阿嬌和阿Sa相伴25年，情同姊妹。（圖／翻攝自微博／鍾欣潼）