2026人氣啦啦隊女神出爐！　李珠珢奪冠聯手李雅英「韓援雙女神霸榜」

記者田暐瑋／綜合報導

台灣最大粉絲應援平台「FansWorld粉絲窩」舉辦的「2026人氣啦啦隊女神票選」活動總排名結果出爐，本次競爭異常激烈，最終李珠珢及李雅英以斷層式領先的姿態，在眾多女神中脫穎而出，成功問鼎年度應援女王冠亞軍寶座。

在本次票選中，前兩名均由韓籍啦啦隊成員奪下，展現了強大的粉絲號召力。冠軍由李珠珢（이주은） 以高達5,568,675票、19.31% 的得票率奪冠，清新脫俗的形象與精湛舞技讓她在活動初期便一路領跑，最終順利封神。

▲「2026人氣啦啦隊女神票選」活動總排名結果出爐。（圖／翻攝自臉書）



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緊隨其後的李雅英以4,918,341票、17.06%的得票率位居第二，雖然與冠軍僅一步之遙，但其超高人氣與李珠珢共同構成了第一梯隊的強大壁壘。除了領先的兩位韓籍女神外，本土代表尼莫（黃可欣）以超過121 萬票的成績穩坐第三名，成為本土人氣最旺的代表，而峮峮與李多慧雖然本次名次稍稍落後，但依然穩定保持在八強之列。

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