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台灣8+9與美國流氓差在哪？孫安佐秒答「智商啊」消失半年社群發片

記者陳芊秀／綜合報導

26歲星二代孫安佐於2018年在美國犯下恐怖威脅罪，服刑期滿後被驅逐出境返台，近年來經歷不少風波，更因臉傷休養一年。隨著媽媽狄鶯最近進軍直播Twitch，他近日也拍IG影片回歸，談起美國流氓跟台灣8+9差異，更是率直回答：「智商。」

▲▼台灣8+9與美國流氓差在哪？　孫安佐秒答「智商啊」。（圖／翻攝自IG）

▲孫安佐被問「台灣8+9與美國流氓差在哪？」本人秒回：「智商啊。」（圖／翻攝自IG）

孫安佐被問到「美國的校園流氓跟台灣的校園8+9到底有什麼樣的差別？」他秒回答：「智商吧，你看台灣的特別喜歡亂打一通。」他發表個人見解，並指出在美國若隨意霸凌同學，對方隔天可能就帶機槍回校「掃射全家」。因為大家都知道彼此「都有貨（槍枝）」，為了保命，學校與學生之間反而會刻意克制霸凌行為。

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接著孫安佐說：「最好他們通常都還是別升級到那種程度，那是不是就是用溝通就可以解決？所以有些時候智商要想一下。」

孫安佐如今較少公開露面，外界關心近況，爸爸孫鵬3月曾回應媒體，透露兒子目前把重心放在運動，正積極備戰三鐵賽事，生活相當規律。他相隔將近半年在IG更新動態，網友輪番留言關心「感覺蟄伏很久了，又出來晃了？願安佐身心安康」、「恭喜胸肌練回來了」、「不提倡暴力，還是要學禮法，有了規矩，才有秩序」、「身材也練太好，好結實」、「壞人只怕惡人」。

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