Lulu「中空度蜜月」！地點爆驚人巧合 抵達第一天就超拚：傻眼了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）和陳漢典2025年10月登記結婚，事隔約半年，夫妻倆終於出國度蜜月啦，「赫然發現！我們不小心選到了《離線找真愛》的南法做為蜜月地點，也太適合了吧！」

▲Lulu最近終於出國度蜜月啦！（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu 透露她和陳漢典下榻的飯店地理位置極佳，陽台正對著的就是知名的蔚藍海岸，「真的是太美了。」不只這樣，即便才剛落地第一天，夫婦倆便展現十足行動力，「很拼的爬到尼斯的城堡山」，俯瞰整座城市，「剛好遇到太陽下山，畫面美到傻眼了。」

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▲陳漢典和Lulu一起看落日餘輝。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



另外同樣引起關注的，是Lulu的蜜月穿搭。她選了一套以白色為底色的印花套裝，上半身是短版中空背心，露出纖細腰身，下半身則是寬鬆長裙，服裝上布滿了色彩鮮豔的花卉與綠葉圖騰，完美呼應南法的陽光氣息。

▲陳漢典幫Lulu拍了不少美照。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu在配件的點綴上也別具巧思，頭上綁了一條精緻的白色蕾絲布料，為整體造型增添了一抹法式優雅。耳朵則戴上巨大的彩色花朵造型耳環，搭配項鍊上的小太陽墜飾，與服裝圖騰相映成趣。