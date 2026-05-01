獨家／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了　喊話翁鈺鈞：好自為之

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手、主持人許志豪出道20年，終於將在6月19日舉辦首場個人演唱會，許志豪目前手上有三檔節目，兩三天就要進棚錄影，每個月至少接四、五場商演，力求「全年無休」，孝順的他說，自己的成就感不是手上有幾個節目，「辛苦代價換來爸媽開心的笑容，讓媽媽被親戚羨慕，這才是我努力的動力。」

▲▼許志豪相當孝順，一有空就帶爸媽旅行。（圖／記者黃克翔攝、許志豪提供）

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許志豪趁空就帶爸媽旅遊，高級飯店、商務艙都是必備，盡力讓爸媽玩得舒服，他表示之前看到有人批評他在炫富，「我會這麼做不是因為我賺多少，我是在跟時間賽跑，現在老天爺讓我有機會做這些事就趕快做，否則很多事，再多錢都做不到。」

也因此，他只要被逼婚逼生，就跟爸媽分析：「現在我都帶你們吃好住好，如果我結婚生小孩，多少人要花我的錢？」果然奏效，兩老這兩年很少再關心他的感情事。不過近年他和翁鈺鈞傳緋聞，消息曝光讓爸媽很開心，他坦言爸媽對翁鈺鈞印象不錯，「我媽每次看到翁鈺鈞，就會露出很欣慰的表情。」許志豪也鬆口兩人背景相近，翁鈺鈞確實符合他的理想型條件。

▲許志豪和翁鈺鈞緋聞傳得沸沸揚揚。（圖／翻攝許志豪臉書）

男女通殺的他，過去曾遇到瘋狂粉絲寄整套新郎西裝和生辰八字到公司，說已經看好日子要跟許志豪結婚，還有男網友傳下體照給他想約他吃飯，也有人看到他和翁鈺鈞傳緋聞，當場崩潰，氣到傳訊說要跟許志豪分手，讓他打趣說：「我希望翁鈺鈞好自為之，我還是很有行情的。」

▲許志豪出道20年將開唱。（圖／記者黃克翔攝）