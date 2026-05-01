專訪／天心自爆小學超孤僻！不知跟舒淇是同學　笑喊：謝謝她還願意認我

記者蕭采薇／專訪

天心近期在驚悚新片《祭祀》中首度挑戰「沒有作為的媽媽」，戲外接受專訪時，除了大方分享拍鬼片的幕後花絮，更自爆一段與金馬影后舒淇的童年超狂緣分，坦言自己小時候因為個性孤僻，完全不知道兩人竟是小學同學！

▲天心在電影《祭弒》，獻出拍鬼片的初體驗。（圖／記者劉耿豪攝）



拍鬼片大展「蜘蛛爬」！點名《一把青》是轉捩點

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這次接演驚悚動作片，天心不僅沒被片場嚇壞，反而直呼「原來拍鬼片這麼好玩」，大讚劇組氣氛超有愛，現場歡樂得像在拍喜劇。面對片中高難度的「地虎爬」與吊鋼絲動作戲，平時就有運動習慣的她完美消化，甚至主動向導演提議加入類似《大法師》的經典蜘蛛爬行動作來致敬，過足戲癮。

▲天心坦言，從《一把青》開始才享受演員這個身分。（圖／記者劉耿豪攝）

被問到演藝生涯的轉捩點，她則點名是《一把青》，坦言從那時起才真正放鬆，開始享受演員這個身分。天心說：「就是開始可以更自信了一點，更確定了一點，然後更享受了一點。現在只要定下來，就會比較在玩那個角色。這個需要時間跟經驗。」

自嘲當年沒人緣！感動舒淇主動相認

在影視圈有則趣聞，就是天心和金馬影后舒淇其實是「小學同學」。被問到兩人後來是否有參加過國小同學會？天心自嘲，當年念書時個性我行我素、很不合群，是個「沒有什麼人緣」的同學。

▲舒淇和天心是國小同學。（圖／翻攝自網路）



而且當時她也沒有買畢業紀念冊，所以完全不記得與舒淇其實是舊識。直到後來出道後，有次舒淇主動與她相認說：「妳知道我們是國小同學嗎？」讓她直呼超感動，天心笑說：「謝謝她還願意來認我！」《祭祀》全台上映中。

▲舒淇是天心是小學同學 。（圖／CFP）