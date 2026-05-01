千人擠爆街頭為看她！Leina來台學「請給我發票」：2個月回來對獎

記者吳睿慈／台北報導

日本「Z生代創作新星」Leina首度來到台灣開唱，演唱會2日在三創生活園區CLAPPER STUDIO舉辦，她首次來到台灣，特地為演出學了幾個中文單字，接受台灣媒體聯訪時，她活潑地用中文打招呼「你好」、「請多多指教」展現魅力。得知台灣發票可以兌獎，現場學中文「請給我發票」，笑喊2個月後再回來對獎！

▲Leina首次來台中文學「請給我發票」，笑喊2個月後回來對獎。（圖／好玩國際提供）



首次來到台灣，除了小籠包以外，Leina還想吃道地的擔擔麵，日本版本有加辣，在得知台灣人通常不加辣，她驚訝到大呼「真的假的」，熱愛麵食類，把皮蛋拌麵、麻醬麵納入品嚐清單中，舉起大拇指表示「我一定要試試！」雖然對台灣啤酒感到很好奇，但開演前，她有特別克制，笑喊：「等我表演完，就要把工作人員準備的芒果啤酒喝掉！」

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▲Leina街頭表演的經驗豐富，過去曾在韓國街頭演出，2000人擠爆街頭。（圖／好玩國際提供）



Leina舞台魅力活潑、感染力十足，她過去有豐富的街頭演出經驗，「第一次到韓國演出時，可能是第一次，我自己很不安，本來以為頂多就幾百個人來，沒想到來了2000個人，我很驚訝」，街頭演出也是她的回饋動力來源，前陣子在大阪演出時，來了一位聽障觀眾，對方雖然聽不到她的聲音，但透過Leina表情感受到不一樣的音樂模式，她感動表示「我很開心，那個粉絲還用手機做筆記表示『謝謝』，我們最後有互相擁抱」。

Leina也坦言自己其實是個膽小鬼，「面對觀眾其實會害怕，見到第一次見面的人也會感到害怕」，她受訪時，舉起自己的雙手確實正在發抖，「但我很喜歡這件事，喜歡跟大家講話、見面、唱歌給大家，如果見過很多次、熟悉的場面的話，相信我會越來越習慣，很多事情的第一次都會忐忑緊張，像今天談話有這樣開心的時間，我就會加油、就會覺得沒問題！」

▲Leina首次來台中文學「請給我發票」，還加碼「水啦」、「齁搭啦」、「都蝦」等台語單字。（圖／好玩國際提供）



訪問尾聲，Leina逐漸打開心房，她更主動學習「水啦」、「齁搭啦」、「都蝦」等台語單字，牢記在心中想要與粉絲互動。她笑說：「雖然經紀人跟我說，歌迷大家日文都很好，但我還是想用中文與歌迷交流，有請教了幾句中文。」展現滿滿誠意。