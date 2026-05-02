打算生小孩前「都該看林逸欣成長片」！女主播感慨：能辦到林爸1/5再生

記者潘慧中／綜合報導

主播宋燕旻在社群平台觀看林逸欣悼念過世父親的影片時，除了忍不住落淚，她也有感而發地說：「每個父母打算生小孩之前都應該去看林逸欣的成長影片，確認自己能辦到林爸林媽用心程度的1/5以上再生孩子。」

▲宋燕旻感慨發文。（圖／翻攝自Threads／somiisung）



宋燕旻從林逸欣上傳的影片中，看到其父母與孩子的愛是雙向的，「用心灌溉滋養的孩子，必定長成堅強的花朵，然後反饋在父母身上。感情不和樂的夫妻就不要想著生孩子了，沒準備好深愛一個生命也不要生。」

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▲林逸欣的父女情逼哭不少人。（圖／翻攝自Instagram／sharalinmusic）



宋燕旻也在留言區難得吐露自己的成長遺憾，「雖然我自己縫縫補補也長大了，但完全不希望小孩複製這樣的成長經驗，我一直到33歲婚宴當天才獲得人生第一張全家福照片，人生。」

對比林逸欣一家的氛圍，宋燕旻感慨地說，從不羨慕出生在富豪家，但林家那種「不溺愛而是給正向鼓勵，接受孩子多樣性並賦予滿滿情緒價值」的環境，真的令人非常嚮往，「台灣有多少醫生家庭、高社經地位的人，都達不到那種用愛滋養的高度。」

▲▼宋燕旻留言區回覆。（圖／翻攝自Threads／somiisung）



宋燕旻強調，她所提出的「五分之一」標準只是起點和低標，每個人具體需要多少分數應自行評估，「慢慢繼續加上後面的分數我覺得也挺好的，跟孩子一起累積愛跟回憶，一起填上。」她認為生孩子應該有做好準備的決心，若對孩子的愛與付出初始值為零且毫無準備，「那太辛苦也太賭了。」