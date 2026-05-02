ufotable美術監督海老澤一男辭世！　手繪打造《鬼滅之刃》之美

記者陳芊秀／綜合報導

打造《鬼滅之刃》等多部人氣動畫的製作公司「ufotable」於30日發表訃聞，公司旗下資深美術工作人員、動畫美術監督海老澤一男已於4月14日辭世。他一生參與過《風之谷》、《魔女宅急便》等動畫名作，在ufotable期間參與《空之境界》、《鬼滅之刃》的背景美術。

▲ufotable發表訃聞，資深美術監督海老澤一男辭世。（圖／翻攝自X）

ufotable表示，海老澤一男長年為公司投入心力，在美術領域貢獻卓著，對其辭世深感哀悼。葬禮已於4月20日由公司方面舉行，並說明基於相關考量，婉拒外界香奠、供花及弔唁。

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海老澤一男在日本動畫界資歷超過50年，自動畫黎明期即活躍業界，儘管近年動畫背景美術逐漸以數位化為主流，而他的不靠電腦數位，以手繪畫風打造絕美動畫背景。他1969年以《甜蜜小天使》第一話背景製作出道，隨後參與《魯邦三世：魯邦VS複製人間》、《風之谷》、《魔女宅急便》等多部經典動畫電影的美術製作。加入ufotable後，他亦持續投入背景美術工作，並參與人氣作品《鬼滅之刃》系列製作，ufotable曾公開他為《空之境界劇場版：第四章「伽藍之洞」》手繪作品，其質感令人讚嘆。

▲海老澤一男參與《鬼滅之刃》系列製作。（圖／翻攝自X）

▲海老澤一男為《空之境界劇場版》擔任美術監督，ufotable曾公開他的美術作品。（圖／翻攝自X）