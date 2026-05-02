手指數量不對、嘴唇變牙齒！韓AI修復《悲情城市》大崩壞　遭禁上映

圖文／鏡週刊

台灣名導侯孝賢以二二八事件為背景的經典作品《悲情城市》，當年奪威尼斯影展金獅獎，近年也曾以4K數位版重映與觀眾見面。近日韓國電影發行商規劃重映，但卻在試片時爆出爭議，畫面中手指數目不對、背景出現外星語，還有時候人物嘴裡的牙齒和嘴唇變來變去，疑似使用AI修復出包，引起眾怒，遭下令禁止上映。

《悲情城市》隔36年在韓重映 試片竟成噩夢

影評人翁煌德在粉專「無影無蹤」分享，韓國發行商A-Some Pictures今年4月宣布要重映《悲情城市》，讓韓國文化界引頸期盼，因為該片闊別36年後再次登上韓國院線。近年侯孝賢電影《千禧曼波》（2001）在韓國重映深受歡迎，前一年《悲情城市》4K版也曾在首爾藝術電影節掀起一陣旋風，而該片商也曾引進楊德昌的《一一》（2000）等修復版電影，在韓國業界頗具信譽。

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▲韓國發行商日前宣布將重映《悲情城市》。（翻攝自Instagram @a_some_pictures）

然而這次A-Some Pictures要重映《悲情城市》，聲稱此次公映版本並非4K版，而是1990年上映當時原版底片的「修復版」，卻未說明底片來源，也沒有解釋修復方式。據悉，該片預計本月6日在韓國院線上映，日前邀請業界人士與影評人觀賞試片，未料竟是一場噩夢的開始，眾人一看發覺放映的竟是粗糙的AI修復影片。

▲曾獲金獅獎肯定的《悲情城市》原訂本月在韓國重映。（翻攝自YouTube）

《悲情城市》AI修復災情傳開：連衝著梁朝偉去看都辦不到

該片試映引發眾怒，災情在社群傳開，例如網友Zig_Zet指出，片中嚴肅的場面，但人物嘴裡的牙齒一下變成嘴唇，一下變成牙齒，一下又變成口腔內部的皮膚，讓人完全無法入戲；且影片疑似有轉檔問題，還有一些微小的紋路疑似被誤認為文字，被轉成意義不明的外星語。Zig_Zet在X發文提到，暗處畫面中的人臉被AI修復成像是一坨黏土，品質差得非常嚴重，「這部片把臉都弄模糊了，連衝著梁朝偉去看都辦不到。」直呼是視覺體驗最糟糕的一次觀影體驗。

▲看過試片的網友在社群分享AI修復的災情。（翻攝自X）

另有網友指出，光是預告片就散發濃厚AI感，痛批荒謬至極，認為製片人邱復生或侯孝賢導演絕不可能答應進行AI修復，並懷疑片商要嘛是意圖詐騙觀眾、要嘛是他們自己被別人詐騙了。有業內人士推測，片商可能只有原版「底片轉數位」的版權，用4K放映機直接播放畫質恐慘不忍睹，因此才逕自使用AI修復。

片商可能遭詐騙？ 版權方下令禁映！

翁煌德認為，電影圈確實存在某些不肖廠商，若說A-Some Pictures遭遇詐騙也不無可能。A-Some Pictures在爭議爆發後發布了聲明，表示已將相關內容通知該銷售方，「正全力以赴，力求在慎重且合法的程序下圓滿解決問題」。該聲明暗示問題來自於授權方，也間接證實他們可能真的跟來歷不明的單位買下了《悲情城市》的放映權利。

▲A-Some Pictures在爆發爭議後發出聲明。（翻攝自Instagram @a_some_pictures）

隨後韓國藝術電影館協會發表了更強硬的聲明，指出他們收到了原權利人，推測應為該片的製片人邱復生的「撤回上映」要求，下令禁映此片；該協會聲明表示，為了守護「在未確認合法權利的前提下不得進行放映」之原則才做出停止放映的決定，懇請觀眾諒解。翁煌德說明，該協會是代表全韓國藝術電影院經營者的組織，這代表全韓國的戲院都將不會配合上映這個版本的《悲情城市》。

▲韓國藝術電影館協會4月30日發聲指出版權方要求撤回上映。（翻攝自Instagram @korea.arthouse.association）



《悲情城市》從未完成修復？

目前相關疑點尚待釐清，翁煌德直呼，一部經典電影被AI化，並差點登上院線，已是現代AI發展史乃至電影史的奇事。他也好奇A-Some Pictures團隊若看過《悲情城市》的AI修復慘況之後，怎麼還敢出來辦試片放給大家看？此外他也澄清，《悲情城市》至今尚未完成修復，因此目前尚未有「4K修復版」，2023年在台盛大放映的《悲情城市》僅是處理過調光的「4K數位版」。



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