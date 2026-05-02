呂文婉遭友當眾調侃顴骨　揭背後藏「亡父念想」：熟不代表可沒分寸

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人呂文婉日前在社群分享自己的顴骨經常遭酸民拿來當話題，也曾被整型醫生建議削骨，不過，她認為那是和已逝的父親最相像的地方，「那是血脈，是傳承」。怎料，兩篇關於顴骨的話題，日前卻遭到一名友人調侃，呂文婉為此直說：「不是因為熟，就可以沒有分寸。」

▲呂文婉和父親一樣擁有高顴骨。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉）

呂文婉表示，前一晚發生了一場「情感事故」，而且類似的情況並非第一次。她提到，一名友人私下正常，但只要在公眾場合就會切換模式，「她總會刻意提高音量，對著我指名道姓。」她原本選擇包容，當作是對方的一種習慣、沒有惡意，沒想到，情況竟變本加厲。

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呂文婉透露，該名友人前一天在眾人面前大聲說：「幹嘛在臉書一直寫妳的顴骨？」呂文婉坦言自己瞬間愣住，因為那篇關於顴骨的文字，其實承載著對父親深深的血緣思念與傳承，「沒有安慰，沒關係。但也不至於被拿來調侃，甚至當成一則玩笑。」她當下感到有些受傷，但沒有去放大這件事，「我還是願意相信，她不是故意的，是我自己太敏感太玻璃心。或許，只是忽略了有些話，有些情緒，是需要被好好對待的。」

▲呂文婉坦言因好友的行為感到受傷。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉）

不過，面對友人的越界行為，呂文婉也嚴肅探討「什麼是好朋友」。她認為，交情深厚不代表可以沒有分寸，真正的好友在任何場合，都不會為了彰顯自己，而忘了同理對方的感受，「寫這篇不是為了公審任何人，純粹想探討人際之間，這看似容易，卻頗具難度的課題！」一番話引來不少網友留言安慰。

呂文婉社群全文：

昨夜，發生了一場小小的「情感事故」。其實，這樣的情況並不是第一次。

每次碰面，只要在公眾場合，她總會刻意提高音量，對著我指名道姓。奇怪的是，私底下的她，並不會這樣。彷彿只要旁邊有人，她就切換成另一種模式。

我一直告訴自己，也許那只是她的習慣，沒有惡意。

但昨天，她又來了，而且還「加碼」。

在眾人面前，她大聲地說：「幹嘛在臉書一直寫妳的顴骨？」我有瞬間是愣住的。如果稍微用點心去看，就會知道，那篇文字從來不只是顴骨。那是血緣，是傳承，是我對父親深深的思念

沒有安慰，沒關係。但也不至於被拿來調侃，甚至當成一則玩笑。當下心裡確實泛起了一陣陣難過的漣漪，我覺得受傷了，但沒有放大。我還是願意相信，她不是故意的，是我自己太敏感太玻璃心。或許，只是忽略了有些話，有些情緒，是需要被好好對待的。

什麼是好朋友？

不是因為熟，就可以沒有分寸；

不是因為交情深，就可以隨口越界。

真正的好朋友，是在任何場合，都不會為了彰顯自己，忘了同理對方的感受。

寫這篇不是為了公審任何人

純粹想探討人際之間，這看似容易，卻頗具難度的課題！

遇到這種狀況

你怎麼辦？！