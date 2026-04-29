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《食尚》阿諾認了「在想辦法增加收入」！扛房貸：生活不是夢想中的樣子

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）因主持過《食尚玩家》打開知名度，前陣子剛大方承認進行隆乳手術的她，29日在社群平台透露有粉絲留言表示羨慕她「漂亮、朋友多、經濟過得去，且過著自己想要的生活」。對此，她選擇以坦誠的態度回應，大方收下關於「漂亮」的讚美，但也逐一揭開光鮮亮麗背後的真實樣貌。

▲▼《食尚》阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

針對網友認為她「朋友多」，阿諾解釋她的朋友其實不多，但已經足夠了，「因為不適合的，我都慢慢放掉了。留下來的，都是對我很好的人。朋友不用多，對就好。」

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對於被羨慕「過著自己想要的生活」，阿諾老實地坦承，現在的生活「也不是當初夢想中的樣子」，但她依然保持積極的生活態度，「我選擇在現有的狀態裡，做讓自己開心的事。」

▲▼《食尚》阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼《食尚》阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲▼《食尚》阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾最近去香港玩。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

在經濟狀況方面，阿諾也直言自己有房貸，「我也在想辦法增加收入。」她以此提醒大眾，網路上看到的輕鬆往往只是片刻，現實中「其實大家都一樣」。她希望粉絲與其說羨慕，不如一起努力，「把生活過成自己喜歡的樣子。」

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阿諾涂珊

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