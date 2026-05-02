王菲被近距離跟拍！見工作人員出手擋…天后霸氣阻止：你管她幹嘛

記者陳芊秀／綜合報導

天后王菲昨日（1）現身北京藝術中心看話劇，雖然行蹤低調，仍被粉絲守候捕捉其身影。面對網友近距離拍攝，她身邊的工作人員一度試圖出手制止，沒想到她竟親口出聲攔阻說：「你管她幹嘛。」這段霸氣發言也引發陸網熱議。

▲王菲看歌劇被網友近距離跟拍，工作人員欲阻擋拍攝時被她阻止。（圖／翻攝自微博）

據拍攝網友的影片，王菲當天的裝扮極其簡單，灰色休閒上衣搭配隨意紮起的丸子頭，戴著口罩腳步穩健，完全沒有舞台上的華麗束縛。她出席是為了力挺好友尹昉演出話劇《浮士德》，後來在工作人員帶領下正準備離開，見到工作人員催促要去擋拍攝網友，主動開口「管啥？沒事啊！你管她幹嘛？別管別管」現場氣氛也瞬間從緊張變笑聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸網見到影片輪番留言「哈哈那句『你管她干啥』語氣好幽默，感覺工作人員才是被訓的那一個，笑死我了」、「體型一直保持得很好」、「這才是大明星」、「菲姐還是這麼颯，私人行程還是別拍吧」、「大明星的鬆弛感」。此外，網友近距離拍藝人的舉動也引發討論。部分網友評論「說實話這樣上來就正面對著拍也挺不禮貌的」、「明顯王菲是有情緒的」、「公眾人物不代表私生活可以被打擾」。