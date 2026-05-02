5月2日星座運勢／創造美好回憶！雙魚座週六感情升溫 金牛溫馨擁抱
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：開拓更多商機
感情：容易與人復合
財運：現金交易優惠
幸運色：鐵灰色
貴人：天秤
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：公關魅力強盛
感情：適合論及婚嫁
財運：充分了解風險
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天秤座 ♎
工作：業務競爭成功
感情：愛情甜度提升
財運：財富回收時刻
幸運色：墨綠色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：長輩熱心指導
感情：相親遇到正緣
財運：偏財見好就好
幸運色：可可色
貴人：射手
小人：獅子
金牛座 ♉
工作：擴大業務規模
感情：兩人溫馨擁抱
財運：生活消費減少
幸運色：蕉黃色
貴人：雙子
小人：射手
處女座 ♍
工作：任務順利完成
感情：學會道歉寬恕
財運：網紅贊助費用
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：提供解決方案
感情：避免爭吵沖突
財運：朋友請客吃飯
幸運色：琥珀色
貴人：處女
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：適合工作談判
感情：避免爭吵沖突
財運：短線買賣獲利
幸運色：淺綠色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙魚座 ♓
工作：學習不斷進取
感情：創造美好回憶
財運：頭腦清晰投資
幸運色：純白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：職等考試合格
感情：有望認識正緣
財運：適時出場獲利
幸運色：銀白色
貴人：金牛
小人：處女
獅子座 ♌
工作：美好即將來臨
感情：邱比特來報到
財運：主動向外開發
幸運色：正紅色
貴人：獅子
小人：天秤
射手座 ♐
工作：實力改變競爭
感情：異性經常互動
財運：懂得如何省錢
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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