專訪／許茹芸勸敗天心首爾買房！　打造「人妻避難所」笑喊：吵架能離家出走

記者蕭采薇／專訪

天心和韓國攝影師老公「金先生」結婚10年，擁有幸福的異國婚姻，身為「韓國媳婦」的她，也大方分享與好姐妹許茹芸（琇琇）在當地的「韓國人妻圈」日常。兩人不僅結婚時間相近，甚至連買房都選在同一區，而這背後竟然有一個超搞笑的「避難所」理由！

▲天心和韓國攝影師老公「金先生」結婚10年，擁有幸福的異國婚姻。（圖／記者劉耿豪攝）



買房遭反悔！許茹芸神救援拉進「漢南洞」

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天心回憶，當初在韓國原本已經簽約買房，卻遭屋主臨時反悔。正當人生地不熟時，許茹芸熱情將她拉進了充滿異國風情、生活機能方便的「漢南洞」，並祭出一個讓她無法拒絕的買房理由：「畢竟我們嫁過來，萬一哪天吵架、甩門離家出走的時候，還可以互相支援嘛！」

▲許茹芸和天心都是「韓國人妻」，兩人在首爾也住得很近。（圖／茹聲工作室提供）



避難所從未啟用！笑稱：先生比較需要

超搞笑的「避難所」提議讓天心立刻心動買下，兩人住得極近，走路只要5到10分鐘就能約喝咖啡聊生活。不過天心也笑說，這個「離家出走支援計畫」至今從沒派上用場過，兩人甚至還曾開玩笑說：「這應該是我們兩位先生比較需要吧！搞不好是他們男生跑出去才對。」

▲天心原本許茹芸在演藝圈沒太多交集，反而因為都是「韓國人妻」而變熟。（圖／記者劉耿豪攝）