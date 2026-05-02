「校花級女星」五十嵐淳子病逝！演員夫悲痛發聲：無法接受失去她

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深女星五十嵐淳子因突發疾病於4月28日辭世，享壽73歲。其丈夫同時也是知名演員中村雅俊2日透過所屬經紀公司發表訃聞，並悲痛道：「從未想過會失去她，如今仍無法接受這個現實。」

▲日本資深女星五十嵐淳子因突發疾病逝世，享壽73歲。（圖／翻攝自日網）

據經紀公司發表聲明，五十嵐淳子因病逝世，並未具體透露病名，且依照家屬意願，將由近親完成守夜及告別式。由於事發突然，家屬目前仍陷入悲痛之中，也呼籲外界給予空間，勿前往住處或打擾親友。

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中村雅俊也透過聲明吐露喪妻之痛：「我人生中最大的幸運，就是與妻子相遇。從未想過會失去她，如今仍無法接受這個現實。」他表示今後自己會一點一點往前走，希望大家靜靜守護。

▲五十嵐淳子病逝，丈夫中村雅俊陷入悲痛難以接受。（圖／翻攝自日網）

五十嵐淳子高中時期就以模特兒出道，但是學校禁止從事模特兒行業，為此退學踏入演藝圈。而她曾被在校同學認證是學校開校以來最美的女生。1977年與中村雅俊結婚，且當時已經懷孕5個月，婚後共育有1子3女。她的凍齡美貌直到60多歲仍為美容保養品拍廣告。

中村雅俊2024年曾在節目訪問透露，出道第2年就遇見五十嵐淳子，兩人交往4年後結婚，當時雙方結婚受到外界強烈反對。當紅的他粉絲俱樂部更因此掉粉8成，相當於從1萬人粉絲剩下2000人。兩人婚後恩愛數十年。

▲五十嵐淳子高中踏入模特兒行業，同學形容她是開校以來最美的女學生。（圖／翻攝自日網）

▲五十嵐淳子、中村雅俊結婚時受到外界強烈反對，男方掉粉8成。（圖／翻攝自日網）

▲五十嵐淳子美貌不敗，60多歲時仍代言保養品。（圖／翻攝自日網）